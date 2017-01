Deep Purple în concert la Sofia

Veteranii rock-ului britanic vor susţine un concert la amfiteatrul Festivalna din Sofia, pe data de 1 noiembrie, potrivit unui anunţ pe site-ul oficial al trupei. Deep Purple revine la Sofia cu ocazia turneului european Rapture of Deep. Biletele, care vor costa 30 de leva, echivalentul a 15 euro, vor fi puse în vînzare de luni.

În Bulgaria, trupa a mai concertat în 1998, la Sofia şi în 2005, la Kaliakra Rock Fest, în Cavarna. Înainte de a ajunge la Sofia, Deep Purple va susţine un concert la Bucureşti, pe 31 octombrie. Concertul din România se anunţă a fi primul din segmentul european, iar după Sofia vor urma spectacole la Sarajevo, în Bosnia-Herţegovina pe 3 noiembrie, la Split, în Croaţia, pe 4 noiembrie şi la Budapesta, în Ungaria pe 6 noiembrie.

Deep Purple, fondată sub numele de Roundabout în 1968, a fost una dintre trupele de marcă ale stilului heavy metal din anii \'70 şi este cunoscută mai ales pentru hiturile “Smoke on the Water” şi “Child in Time”. Alături de Led Zeppelin şi Black Sabbath, cei de la Deep Purple sînt consideraţi a fi unii dintre pionierii heavy metal-ului şi hard rock-ului. Trupa a vîndut peste 100 de milioane de albume în întreaga lume. Trecînd prin numeroase schimbări de componenţă, în prezent trupa este formată din Ian Gillan - voce, Steve Morse - chitară, Roger Glover - bas şi Ian Paice - baterie, alături de Don Airey - claviaturi.