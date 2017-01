Deep Purple, în România

Deep Purple, considerată trupa-pionier a heavy metalului, va concerta la Bucureşti pe 20 februarie 2014, la Sala Polivalentă.

Faimosul grup britanic, care a împlinit 40 de ani de activitate, este considerat de mulţi fondatorul rockului modern, piese ca „Child In Time”, „Smoke on the Water” ori „Blind Man” fiind icoane pentru iubitorii genului.

Muzica trupei a influenţat, de-a lungul timpului, numeroşi alţi artişti şi trupe, precum Metallica, Aerosmith, Van Halen, Alice in Chains, Bon Jovi, Motorhead şi chiar „noul val” de heavy metal britanic: Iron Maiden, Judas Priest sau Def Leppard.

Cu vânzări-record de peste 100 de milioane de albume în întreaga lume, dintre care aproape 18 milioane de exemplare vândute doar în Statele Unite, Deep Purple îşi continuă povestea muzicală cu un nou material discografic, lansat în primăvara acestui an şi intitulat „Now What?!”.