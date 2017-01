Deep Purple şi N.W.A., în Rock and Roll Hall of Fame, în 2016

Trupa rock britanică Deep Purple, grupul rap californian N.W.A. şi grupul pop-rock Chicago se numără printre artiştii care vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2016, au anunţat, joi, organizatorii. Cântăreţul Steve Miller, care combină cu succes stiluri muzicale diferite, de la blues la pop, şi grupul rock din anii '70 Cheap Trick completează lista celor cinci artişti care vor fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame în 2016, ale căror nume au fost alese de fani şi de cei peste 800 de membri ai Fundaţiei Rock and Roll Hall of Fame. Cântăreaţa pop Janet Jackson, trupa engleză de rock progresiv Yes şi grupul britanic The Smiths s-au aflat şi ele pe lista scurtă a artiştilor nominalizaţi spre a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, însă nu au reuşit să fie selecţionate pe lista finală din acest an.

Grupul N.W.A., înfiinţat de cinci rapperi, inclusiv Dr. Dre şi Eazy-E, în turbulentul cartier Compton din Los Angeles, a revoluţionat scena muzicală la mijlocul anilor 1980, cu versuri inspirate din violenţe, crime şi sentimente anti-poliţie, pe care fondatorii grupului le-au experimentat în adolescenţă. N.W.A. a vândut peste 100 milioane de albume, iar povestea grupului a fost prezentată în această vară pe marile ecrane, în filmul de succes ”Straight Outta Compton”, care a fost nominalizat la premiile decernate de Sindicatul actorilor americani (SAG Awards). Trupa Deep Purple, înfiinţată în Marea Britanie în 1968, este considerată un pionier al stilului heavy metal graţie concertelor sale pline de energie, unor albume care au schimbat pentru totdeauna graniţele muzicii rock şi unor single-uri celebre, precum ”Smoke On The Water” şi ”Child in Time”. Cheap Trick prezintă o consistenţă muzicală deosebită de aproape 40 de ani, au spus organizatorii galei Hall of Fame, în timp ce Steve Miller, în vârstă de 72 de ani, a făcut tranziţia de la blues la pop şi, apoi, înapoi la blues, lansând o serie de piese apreciate de public, precum ”Fly Like an Eagle” şi ”Take the Money and Run”. Grupul Chicago, care s-a făcut remarcat pe scena muzicală la sfârşitul anilor '60, a combinat cu măiestrie jazz-ul cu rock-ul şi a lansat cântece de renume, precum ”25 or 6 to 4” şi balada romantică ”If You Leave Me Now”.

Artiştii din industria muzicală pot fi propuşi pentru a fi incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, instituţie aflată în oraşul Cleveland, după 25 de ani de la lansarea primului lor disc. Rock and Roll Hall of Fame este o fundaţie muzicală înfiinţată în 1983. Ceremonia oficială de includere în Rock and Roll Hall of Fame va avea loc la New York, pe 8 aprilie. Gala va fi difuzată ulterior de postul de televiziune HBO.

