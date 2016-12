Deepcentral, la... „Maratonul Teatrelor” de la Jupiter

„Maratonul Teatrelor” se desfăşoară în perioada 10 iulie - 31 august, în cadrul Teatrului de Vară din Jupiter. Piesa „Sex on the bici” a Teatrului Mic Bucureşti a atras, vineri seară, şi atenţia unor cunoscuţi solişti aflaţi pe litoral în vacanţă. Doru Todoruţ, component al apreciatei trupe autohtone de dance Deepcentral, s-a aflat în public la reprezentaţia amintită. „Atunci când vreau să mă simt bine, îmi place să mănânc o mâncare deosebită, să beau un vin bun, dar şi să văd un film bun sau o piesă de teatru, să ascult o piesa cântată bine. Când conduc la drum lung, îmi place să ascult teatru radiofonic, fără a putea spune că sunt un cunoscător. Pur şi simplu, îmi place! În plus, e prima oară când văd un spectacol de teatru în aer liber, aşa cum era în vremuri antice. Chiar vreau să fac o invitaţie sinceră tuturor celor care vin la mare să îşi rezerve o seară şi pentru teatru, artă, cultură”, a declarat artistul, la finalul piesei. Spectacolul s-a bucurat de recenzii foarte bune la nivel naţional,

„Cu aproape 40 de spectacole programate în acest interval, „Maratonul Teatrelor” intenţionează să promoveze cultura şi valorile artistice româneşti, aducând pe scena din Jupiter cele mai bune piese ale teatrelor naţionale Nottara, Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Masca şi Metropolis, precum şi cele ale companiilor private de teatru. Pe scenă vor urca nume celebre precum Horaţiu Mălăele, Tudor Gheorghe, Mircea Diaconu, Florin Călinescu, George Ivaşcu, Mihai Mălaimare, Adriana Trandafir sau trupa Compact”, a precizat PR-ul evenimentului, Ramona Crângaşu.