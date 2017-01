Deepside Deejays atacă iar topurile

Băieţii de la Deepside Deejays au lansat, ieri, un nou single. Cei trei DJ, Victor de la Pena, Dave Pryce şi Vibearena, au prezentat, în premieră, într-o emisiune televizată, piesa „Stay With Me Tonight”, care urmează linia trasată de „Never Be Alone”. Despre noul lor single, componenţii trupei, care sunt, în acelaşi timp, compozitori şi producători, au precizat că este o piesă de dragoste, în stilul lor, dar care are şi câteva surprize pe care speră ca fanii să le descopere încântaţi.

Piesa „Never Be Alone” este un mare succes internaţional, ea fiind licenţiată şi ascultată în ţări precum Grecia, Cipru, Italia, Rusia, Ucraina, Albania, Belarus, Monaco, Kazahstan şi Ungaria. Aceeaşi piesă a fost unul dintre hit-urile verii, făcând ravagii prin cluburile de pe litoralul românesc, cei trei băieţi participând, în calitate de invitaţi de seamă, la una dintre mega-petrecerile organizate la Aqua Magic, în luna august, dar şi la Festivalul Mangalia, tot în aceeaşi perioadă.

Grupul Deepside Deejays s-a format în 2008, atunci când a cucerit top-uri europene importante cu piesa „Beautiful Days”, realizată în colaborare cu Nick Kamarera, ca ulterior, succesul trupei să se extindă şi pe alte continente. În 2012, aşadar, Deepside Deejays vor defila, pentru început, cu piesa „Stay With Me Tonight”.