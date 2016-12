Deferit justiţiei pentru că şi-a atacat vecinii cu o coasă

Autorul unui scandal petrecut, luna trecută, pe o stradă din comuna constănţeană General Scărişoreanu a fost deferit, ieri, justiţiei. Mihai Durlan, de 45 ani, din General Scărişoreanu, este acuzat de tentativă de omor calificat, iar procesul se va derula la Tribunalul Constanţa, prima înfăţişare fiind fixată pe 1 octombrie. Conform procurorilor, conflictul dintre Durlan şi cele două victime, Viorel Bivolaru, de 55 ani şi nora sa, Ioana Marinela Spătaru, de 29 ani, a avut loc în dimineaţa de 14 iulie, sub ochii îngroziţi a doi copii. Oamenii legii spun că totul a pornit în momentul în care soţia lui Durlan, aflată în stare avansată de ebrietate, a venit în faţa curţii lui Bivolaru şi a început să ţipe şi să o jignească pe nevasta acestuia. „Când am văzut ce se întâmplă, am ieşit la poartă şi i-am spus vecinei să plece şi să ne lase în pace, să ne vedem de treburile noastre. Nu bănuiam ce urma să se întâmple mai târziu...”, a declarat, la acea dată, Viorel Bivolaru. După câteva ore, banala ceartă dintre vecini s-a transformat într-un scandal de proporţii. „După ce s-a îmbătat, vecinul meu, Mihai Durlan, a ieşit în stradă cu chef de scandal şi s-a repezit la nora mea, Ioana Marinela Spătaru, care se afla în vizită la noi şi care discuta cu soţia lui Durlan despre incidentul petrecut în acea dimineaţă. Nu a ţinut cont de nimic. S-a dus ţintă către noră şi a lovit-o cu coasa în spate, în timp ce ea încerca să fugă”, a spus Viorel Bivolaru. El a adăugat că, deşi femeia căzuse pe stradă şi sângera, Mihai Durlan s-ar fi apropiat de ea pentru a o mai lovi o dată. „Atunci am sărit să îl opresc, iar el m-a lovit peste mână cu coasa, tăindu-mi degetul mare aproape de tot. Am avut noroc că doctorii nu mi l-au amputat”, a mai spus Bivolaru. Ambele victime au fost transportate la spital, unde medicii au constatat că leziunile suferite le-au pus viaţa în pericol.