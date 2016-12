Deferită justiţiei pentru jefuirea patroanei

Menajera bănuită că a furat din casa în care era angajată să facă curăţenie 60.000 de lei a fost deferită, ieri, justiţiei sub acuzaţia de furt calificat. Dosarul a ajuns pe rolul Judecătoriei Constanţa, iar Maria Teslaru, de 42 ani, din Constanţa, va apărea în faţa magistraţilor pe 12 decembrie. Amintim că, după două săptămâni de pândă, femeia a fost reţinută de poliţiştii constănţeni, în garsoniera pe care o închiriase pe numele unui prieten. Cu ocazia percheziţiei domiciliare au recuperat numai 42.000 lei din suma furată. Oamenii legii spun că din banii furaţi Maria Teslaru şi-a cumpărat o maşină şi şi-a infiinţat o firmă. Ea a ajuns după gratii pe 27 octombrie.

PĂCĂLITĂ Liliana Ibrahim, femeia jefuită de Maria Teslaru le-a spus anchetatorilor cum a ajuns să aibă încredere în menajera ei. „Am cunoscut-o pe Maria Teslaru în urmă cu un an. Mi-a prezentat-o o prietenă, să mă ajute la treburile gospodăreşti. Ştiam că are probleme financiare, că soţul ei e la puşcărie şi că fiica ei, de 17 ani, are un copil de 10 luni. Pe 12 octombrie m-a sunat şi mi-a zis că fata a plecat de acasă şi că nu are bani să îi cumpere nepotului de mâncare. Mi-a spus că i-a dat pâine înmuiată în apă. Mi s-a făcut milă şi i-am zis să ia taxiul şi să vină la mine că îi plătesc eu cursa şi o s-o ajut“, a povestit Liliana Ibrahim. După ce a i-a cumpărat mâncare copilului, victima a lăsat-o pe menajeră în casă şi a plecat să plătească o factură. În momentul în care s-a întors, Maria Teslaru fugise. „Când am ajuns în faţa apartamentului, uşa era deschisă. M-am dus direct la şifonierul în care ţineam într-un plic, ascuns printre haine, 60.000 de lei. Banii nu mai erau“, a declarat Liliana Ibrahim. După câteva zile, ajutată de poliţişti, femeia a reuşit să dea de fiica Mariei. În telefonul mobil al acesteia, poliţiştii au găsit un mesaj primit de la mama ei care confirma furtul: „Mă caută poliţia. Vino să iei copilul. Sunt la hotel Milion, am furat 60.000 de lei de la arăboaică“. În camera de hotel pe care şi-o luase Maria Teslaru oamenii legii au găsit plicul în care victima pusese banii.