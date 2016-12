Deficit de Justiţie

Imaginea proastă pe care România o are în raportul pe justiţie publicat de Comisia Europeană este, în viziunea liderului social democrat Victor Ponta, rezultatul viziunii şefului statului şi premierului privind modul în care se împarte dreptatea în România. Preşedintele PSD a spus, ieri, comentând criticile din Raportul pe justiţie redactat de Bruxelles, că măsurile în Justiţie sunt luate de şeful statului, Traian Băsescu şi de apropiaţii săi. „Toţi trăim în România, ţara în care Justiţia funcţionează atât de prost şi ţara în care toate măsurile în Justiţie - de la miniştri, care sunt numiţi, la procuror general, la legile făcute - sunt luate de Traian Băsescu, de către majoritatea de dreapta şi de către premierul Emil Boc. Totdeauna ei nu au absolut nicio vină. De şase ani sunt la putere şi tot ce este rău în Justiţia din România este, în opinia lor, de dinainte de dânşii. Dacă dumneavoastră puteţi să credeţi chestia asta, înseamnă că trăim într-o altă Românie”, a precizat Ponta. El a arătat că Justiţia are acelaşi ministru, respectiv Cătălin Predoiu, ca şi în timpul guvernării liberale şi a celei de coaliţie PSD - PDL. „E foarte clar: avem acelaşi ministru, acelaşi procuror general, aceeaşi oameni, aceleaşi decizii luate de preşedinte şi Justiţia, în afară de ştiri şi de procese la televizor, nu oferă românilor accesul cu adevărat la dreptate”, a apreciat Ponta. El a arătat că războiul dus în sensul de a distruge magistratura pentru că nu se supune politic preşedintelui Traian Băsescu are aceleaşi coordonate ca şi războiul dus împotriva Parlamentului sau cel împotriva profesorilor. „Sunt aceleaşi coordonate care s-au dat cu Parlamentul sau se dă azi cu profesorii. Este un război absurd, care pe termen mediu şi lung distruge accesul la Justiţie\", a spus Ponta. Raportul interimar al CE arată că România nu a reuşit să menţină ritmul reformelor în domeniul justiţiei, înregistrând rezultate modeste, capacitatea sistemului judiciar fiind afectată de pierderea personalului. De asemenea, Organizaţia Transparency International România (TI-Ro) critică faptul că România nu a făcut progrese reale în ceea ce priveşte reformarea sistemului judiciar sau lupta anticorupţie faptul, în ciuda tonului blând al Raportului intermediar al Comisiei Europene. Transparency International România mai arată că documentul CE reţine ca elemente de progres doar chestiuni pur statistice, fără a exista o evaluare a impactului măsurilor de reformare propuse.