Deficit de personal medical

13:18:09 / 15 August 2014

Sa traiti bineeeee!

In regula,cine inca nu e hotarat sa plece in strainatate,ca orice om care vrea sa traiasca si nu doar sa supravietuiasca aici,sa se angajeze in spitalele din Romania. Oricum nu va fi nici pe departe respectat asa ca, dupa ceva practica o va tuli afara.