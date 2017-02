Țara noastră se confruntă cu un deficit major de experţi calificaţi în psihoterapia copilului şi a adolescentului, clasându-ne astfel în coada ierarhiei UE și din acest punct de vedere. Părinții pur și simplu nu au unde să apeleze dacă au probleme cu propriii copii. Iar problemele, din păcate, sunt tot mai numeroase în actuala societate. Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă oferă posibilitatea pregătirii specialiștilor. Astfel, în perioada 18-19 martie 2017, se organizează, la Timișoara, un program de formare profesională pentru psihologi și medici, care au posibilitatea de a obţine Certificatul European pentru Psihoterapia Copilului. Cursurile de formare, care au o durată de 2 ani şi 6 luni, sunt acreditate de Colegiul Psihologilor din România (COPSI) şi de Asociaţia Europeană Interdisciplinară pentru Terapie cu Copii şi Tineri (EITACYP) - unul dintre cele mai mari foruri europene pentru pregătirea profesională a psihologilor. Proiectul educaţional este împărţit în 18 module, pentru a pregăti specialişti pentru toate stadiile de dezvoltare mentală, psihică şi cognitivă a copiilor şi adolescenţilor şi pentru toate problemele cu care aceştia se confruntă în decursul anilor. Totodată, psihoterapeuții români vor învăţa cum să gestioneze relaţiile cu copii care au dezvoltat tulburări de comportament - de la cele mai puţin grave (dependența de jocuri și internet, tulburări de conduită, tulburări de atașament) la cele mai grave (dependenţa de droguri şi alcool, abuzurile fizice, sexuale şi stresul post-traumatic etc.) - sau cum să le ofere sprijin în cazul tranziţiilor majore în viaţă (plasarea în familii surogat, doliu, divorţul părinţilor etc.). “Până de curând, România nu a reuşit să specializeze, la standardele UE, suficienţi experţi în psihoterapia copiilor şi adolescenţilor. Din păcate, ţara noastră se află la coada clasamentului UE privind numărul de specialişti pregătiţi la standarde europene pentru psihoterapia copilului şi adolescentului. Graţie acestui parteneriat pe care l-am creat cu Asociaţia Europeană Interdisciplinară pentru Terapie cu Copii şi Tineri, am reuşit să aducem acest program de formare şi în România, cu scopul de a suplini golul pe care îl avem. Există o cerinţă mare în piaţă, părinţii au mare nevoie de specialişti, care să îi ghideze prin deja complicatul traseu pe care şi-l croiesc copiii şi adolescenţii. Ne dorim ca, la finalizarea acestui proiect educaţional, să reuşim să certificăm, la standarde europene, cel puţin 100 de psihoterapeuți, pe care să-i plasăm în piaţă şi care să aducă un plus de valoare în relaţia părinte - copil”, a declarat președintele Asociației de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă şi coordonatorul programului de formare, dr. Oana Maria Popescu, citată într-un comunicat. Informații suplimentare pot fi obținute la adresa www.psihoterapie-integrativa.eu. Persoanele din Constanța interesate să urmeze cursurile, pot obține informații telefon 0730.591.771. ”Dacă se formează o grupă de 10 sau peste 10 persoane, putem discuta despre organizarea unor asemenea cursuri și la Constanța”, a declarat președintele Asociației.