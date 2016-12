Deficitul bugetar după primele două luni ale anului este satisfăcător

Deficitul bugetar a ajuns la 0,63% din PIB după primele două luni ale anului, a declarat ministrul Finanţelor, Gheorghe Pogea, în condiţiile în care veniturile totale au scăzut cu 6,8%, iar cheltuielile totale au crescut cu 10,1% faţă de perioada similară a anului trecut. \"În structura veniturilor, principalele scăderi le-a înregistrat impozitul pe profit, cu 13,4%, şi colectările de TVA, cu 7,6%. În schimb, au crescut încasările din impozitele din salarii\", a spus Pogea. Creşteri de cheltuieli au fost raportate şi pe segmentul de personal, cu 2,8% avans, şi pe cel de dobînzi şi asistenţă socială, iar pentru 2009, Guvernul are în vedere o estimare de deficit bugetar de 4,6% din PIB. Dacă ritmul de creştere a deficitului bugetar din primele două luni se păstrează acelaşi şi proporţional cu restul anului, atunci acesta poate ajunge la 3,78% din PIB, ceea ce s-ar clasa sub prognoze (4,6%), dar este prea devreme pentru calcule. Finanţiştii vor să dreagă busuiocul şi cu deconturile negative sau întîrziate de TVA, pentru că \"nu este posibil ca firmele private să finanţeze statul român. Noi avem posibilităţi mult mai bune de finanţare\", a explicat Pogea. Ministerul va lucra la rezolvarea deconturilor negative de TVA şi are în vedere plata rambursărilor întîrziate de TVA către contribuabili pînă la finele primului semestru. Oficialul finanţist a precizat că în prezent există aproximativ 1,4 miliarde de lei reprezentînd deconturi de TVA întîrziate ale statului. Potrivit Codului Fiscal, termenul legal de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA) este de 45 de zile. \"Dorim să intervenim mai mult ca oricînd pentru limitarea contracţiei economiei, determinată în principal de sectorul privat, care generează peste 70% din componenta valorii adăugate brute\", a mai spus Pogea. În acest sens, un rol important îl are \"investiţia publică masivă în economie, singura în măsură să compenseze scăderea sectorului privat\", a precizat ministrul. Guvernul a pus deja bazele unui pachet de fonduri pentru investiţii în valoare de 10 miliarde euro tocmai pentru a minimiza efectele crizei economice. Pogea a precizat că Guvernul are patru obiective principale în misiunea sa anticriză, printre care frînarea creşterii negative a economiei (adică PIB-ul să fie pe plus, nu pe minus, din punct de vedere al creşterii şi să se evite pe cît posibil recesiunea - n.r.), protejarea intereselor economice ale populaţiei (în special ale celei vulnerabile), limitarea scăderii puterii de cumpărare şi păstrarea calendarului de adoptare a euro în 2014. Măsurile pe termen scurt luate de Guvern nu trebuie sa afecteze obiectivele României pe termen mediu şi lung, respectiv intrarea în mecanismul ERM-2 (mecanismul european al ratelor de schimb - n.r.) în 2012 şi adoptarea euro în 2014, a declarat Pogea. \"Măsurile pe termen scurt nu trebuie în niciun caz să producă derapaje de la cele cinci criterii de convergenţă\", a concluzionat ministrul.