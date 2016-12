Deficitul bugetar, în creştere

Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 20,9 de miliarde de lei după primele opt luni ale anului, echivalentul a 4,1% din Produsul Intern Brut (PIB), după ce a urcat în august cu aproape un miliard de lei, au declarat surse din Ministerul Finanţelor Publice. Deficitul a fost rezultatul unor venituri de 106,25 miliarde de lei, echivalentul a 20,8% din PIB, şi al unor venituri de 127,16 miliarde de lei, respectiv 24,9% din PIB, au menţionat sursele. Deficitul bugetar a fost calculat la un PIB nominal estimat pentru finele acestui an de 511,58 miliarde de lei. Veniturile au urcat în august cu 13,8%, de la 93,3 miliarde lei în primele şapte luni, în timp ce cheltuielile bugetare au crescut cu 12,2%, de la 113,3 miliarde de lei. La prima rectificare bugetară din acest an, operată la jumătatea lunii august, Guvernul a estimat în scădere veniturile la bugetul consolidat cu 3,4 miliarde lei, iar cheltuielile cu 714 milioane lei, cele mai mari diminuări de încasări fiind la impozitul pe venit, accize şi impozitul pe profit, Executivul bazându-se pe resurse suplimentare din creşterea TVA. Pentru întregul an, Executivul estimează o reducere în termeni reali a PIB de 1,7-1,9%, comparativ cu creşterea de 1,3% avută în vedere la fundamentarea bugetului iniţial, şi un deficit bugetar de 6,8%, ţinta fiind inclusă şi în acordul cu Fondul Monetar Internaţional.