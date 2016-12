Deficitul comercial, tot mai mic

Deficitul comercial a scăzut de la 7,31 la 4,2 miliarde lei, în primele trei luni ale anului, a anunţat ieri Institutul Naţional de Statistică (INS). Astfel, exporturile au totalizat 68,79 miliarde lei (plus 8,1%), iar importurile au fost de 76,11 miliarde lei (plus 1,3%). În perioada analizată, valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri a fost de 48,57 miliarde lei la expedieri (70,7% din exporturi) şi de 58,53 miliarde lei la intrări (77% din importuri). Pe de altă parte, valoarea schimburilor extracomunitare de bunuri a atins 20,22 miliarde lei la export şi 17,58 miliarde lei la import. Potrivit datelor INS, în aprilie, faţă de martie, exporturile au avansat cu 15,9%, în vreme ce importurile au crescut mai lent, cu 5,3%. Ministerul Economiei pregăteşte mai multe programe de diversificare a exporturilor României, prin care vrea să atace pieţe din afara Uniunii Europene. Potrivit ministrului de resort, Varujan Vosganian, programele (numite Go to Vietnam, Go to Indonezia etc) urmează să fie lansate în toamnă. (P.N.)