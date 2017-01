Deficitul de medici de urgenţă se va rezolva în timp

Deficitul de medici de urgenţă din România este recunoscut de către autorităţi. “Spitalele au nevoie de sute de doctori specializaţi în medicina de urgenţă, dar acest deficit va fi rezolvat în timp, nu peste noapte, aproape 500 de rezidenţi fiind în diverse stadii de pregătire”, a declarat subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Raed Arafat. Oficialul a anunţat că posturile pentru medicii de urgenţă vor mai fi scoase la concurs şi în aprilie. “Nu ştim care este situaţia înscrierilor pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul concursului din această lună. Probabil vom afla curînd. Ştiu că numai pentru spitalele mari am avea nevoie de sute de medici de urgenţă şi că la nivel naţional sînt sub o mie de specialişti. Pregătirea medicilor durează, în prezent fiind 500 de rezidenţi în diverşi ani de pregătire”, a continuat subsecretarul de stat pentru medicina de urgenţă. Niciun candidat nu s-a înscris pînă în ultima zi de înscriere, pe cele nouă posturi vacante la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, deblocate de MS în 5 martie. La Constanţa, 21 de medici şi-au depus dosarele pentru a ocupa posturile vacante. MS a scos la concurs trei mii de posturi pentru medici, dintre care 1.500 pentru specialişti şi 1.500 pentru rezidenţi din ultimul an. Concursul va avea loc la sfîrşitul lunii martie.