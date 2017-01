Deficitul de vaccin BCG putea fi evitat

Vaccinul anti -TBC va fi distribuit direcţiilor de sănătate publică începând de săptămâna viitoare, a declarat, ieri, secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), dr. Alexandru Rafila. „Deficitul este uniform, la nivel naţional, pentru că vaccinul care a fost cumpărat anul trecut nu mai este în termenul de valabilitate, în momentul de faţă. Noi am găsit situaţia aceasta la MS, am organizat achiziţia şi am finalizat-o. De ce nu s-a făcut încă din februarie, când exista prevedere bugetară pentru această achiziţie, e un lucru pentru care deocamdată eu nu am un răspuns”, a spus dr. Rafila, care a adăugat că deficitul de vaccin BCG ar fi putut fi evitat. „Acest lucru ar fi fost posibil dacă s-ar fi organizat la timp achiziţia de vaccin BCG, pentru că este un vaccin care se achiziţionează de zeci de ani. Nu ştiu de ce a început achiziţia abia în mai, când ar fi trebuit să aibă loc în februarie”, a spus Rafila.