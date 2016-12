România a înregistrat în 2010 un deficit bugetar de 6,58% din PIB, sub limita convenită cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), de 6,8% din PIB, potrivit unor surse oficiale. Potrivit acestora, realizarea deficitului a fost posibilă datorită faptului că au fost facute reduceri de cheltuieli. România are pentru 2010 un PIB estimat la 511,58 miliarde de lei, iar pentru acest an, unul de 544,426 miliarde lei. Deficitul bugetar convenit cu FMI pentru 2011 este de 4,4% din PIB.