Definiţia şpăgii în sistemul sanitar

Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat că pînă în luna iunie va fi finalizat un studiu referitor la „plata informală” dată medicilor, care va fi supus dezbaterii publice. ”Noi ne-am propus ca, pînă în luna iunie, să culegem toate aceste propuneri, toate aceste variante care ar putea fi luate în considerare şi, sub o formă centralizată, să le facem un document care să fie supus dezbaterii publice. Ce va ieşi din dezbaterea publică va trebui să fie un act normativ, care să ne spună dacă trecem pe legalizarea totală, legalizarea parţială sau pe alte variante de lucru. În acest moment, nu cred că ar trebui să vorbim dacă sîntem de acord sau nu cu şpaga. Nu există un curent de opinie favorabil sau nefavorabil. Cred că e vorba despre mentalitate şi, pînă la urmă, va trebui să lucrăm la mentalitate, dar asta nu se întîmplă într-un an, ci în mulţi ani”, a spus ministrul. Nicolăescu a adăugat că, în acest moment, există mai multe studii pe care ministerul le face, dintre care, cel cu Banca Mondială este deja finalizat. ”Acum ne fac o propunere de plan de acţiune pentru reducerea plăţii informale. Noi aşa îi spunem. De asemenea, am început din toamnă şi se finalizează în iunie, un alt studiu pe care-l avem cu Guvernul Marii Britanii, tot pe reducerea plăţilor informale. Există această propunere a Colegiului Medicilor, care se leagă, de fapt, de Legea Drepturilor Pacienţilor. Mai există o poziţie foarte tranşantă şi foarte dură a unui ONG, care respinge cu toată hotărîrea legalizarea şpăgii şi a mitei”, a afirmat ministrul. Eugen Nicolăescu a dat şi definiţia şpăgii. ”Plata informală este o sumă de bani care este în afara asigurărilor pe care le plătesc cetăţenii, nu în afara actului medical. Grav este cînd se condiţionează actul medical de plata unei sume de bani sau a unei atenţii”, a spus Nicolăescu. Ministrul este de părere că, dacă s-ar respecta legea, ar trebui ca şi medicii să declare cadourile care depăşesc o anumită sumă.