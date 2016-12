Definitivatul, promovat de 67,45% dintre dascăli

Plecarea în masă a cadrelor didactice bine pregătite din sistemul de învăţământ românesc îşi spune cuvântul inclusiv atunci când vine vorba de pregătirea celor care doresc să devină dascăli. În urmă cu o săptămână, aspiranţii la statutul de cadru didactic au susţinut examenul de definitivat, în cadrul căruia au încercat să demonstreze că dispun de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi că pot obţine dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Examenul este susţinut în urma realizării de către cadrele didactice a stagiului de doi ani la catedră şi susţinerii a cel puţin două inspecţii la clasă, la care au obţinut minimum nota 7. Candidaţii la sesiunea din acest an a definitivatului au putut afla, ieri, rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise, pe 17 iulie. La nivelul judeţului nostru, potrivit datelor Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, s-au prezentat în sălile de examen 169 de candidaţi. Dintre aceştia, 114 (67,45%) candidaţi au obţinut note peste 7 (nota minimă de promovare) şi 47 (27,81) de candidaţi au obţinut note sub 7. „Menţionăm că şapte candidaţi s-au retras din examen şi unul a fost eliminat din sală pentru tentativă de fraudă (avea asupra sa materiale informative)”, au declarat reprezentanţii ISJ. Candidaţii nemulţumiţi de rezultate mai pot depune contestaţii până astăzi, la ora 14.00. „Consider că profesorii care s-au pregătit temeinic pentru acest examen de maturitate şi care au înţeles că meseria de dascăl este una foarte importantă au avut rezultate pe măsură. Totodată, fac precizarea că este primul an când acest examen se organizează la nivelul învăţământului preuniversitar şi că au existat camere de supraveghere, ceea ce reflectă o preocupare constantă de a pune semnul egalităţii între competenţă, muncă şi rezultate”, a declarat inspectorul şcolar general din cadrul ISJ, asist. univ. Răducu Popescu. La nivel naţional, 62,23% din cei 5.464 de candidaţi au promovat acest examen. Rezultatele finale după rezolvarea contestaţiilor vor fi afişate pe 26 iulie 2012.