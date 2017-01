Defrişări „sociale“ înaintea turului doi

Plopii de pe marginea drumului judeţean din satul Siminoc, aparţinând administrativ de Murfatlar, au fost tocaţi, ieri, cu avânt muncitoresc de către angajaţi ai Primăriei, „pentru a fi daţi drept ajutor pentru încălzire familiilor defavorizate”. Primii ajutoraţi au fost un consilier PD-L şi ciracii săi, apoi s-a acordat câte un plop familiilor cu probleme financiare. Ciudat este că, deşi solicitarea privind tăierea plopilor are o vechime de trei ani, pedeliştii au primit aprobare să pună jos copacii taman înaintea celui de-al doilea tur de scrutin al prezidenţialelor, în care este implicat, „întâmplător”, exponentul PD-L, Traian Băsescu. Mai mult, primarul portocaliu al din Murfatlar susţine că arborii erau strâmbi si putrezi, deşi, în teren, plopii tăiaţi erau drepţi ca lumânarea şi sănătoşi tun. Fromoasă ţară...

PLOPU` ŞI FAMILIA. După ce timp de mai mulţi ani la rând locuitorii satului Siminoc le-au cerut primarilor care au fost la conducerea Primăriei Murfatlar să taie plopii de la intrarea în sat pentru a se încălzi pe timp de iarnă, primarul oraşului, Gheroghe Cojocaru, a găsit cel mai potrivit moment - apropierea de cel de-al doilea tur de scrutin pentru alegerile prezidenţiale -pentru a face acest lucru. Astfel, prin „milostivenia“ edilului şef, în urma unor stricte anchete sociale făcute în satul Siminoc, 40 de familii de localitate vor avea în această iarnă lemne de foc. Fiecare familie din cele 40 va primi câte un plop. „Cred că le ajunge pentru iarna asta să se încălzească“, a declarat primarul. Copacii, care sunt de o vârstă cu bătrânii satului, au ajuns acum să fie folosiţi tocmai de cei care i-au plantat, şi asta pentru că „e campanie electorală“, după cum spun unii dintre locuitori. „Fiecare familie ia câte un copac. Ne-au anunţat de ieri (n.r. miercuri) şi au şi început să îi taie. Le-au promis oamenilor că le dau lemne de foc. Mai ales acum că are nevoie de voturi, doar e campanie electorală“, a declarat Constantin Turcolea, un locuitor din Siminoc. Primarul şi-a motivat gestul prin faptul că în zonă a fost întocmit un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), iar terenul pe care se află acei plopi va fi dat în concesiune unei firme care are ca profil de activitate comerţul cu cherestea. „Oamenii ne-au cerut să nu dăm în folosinţă acel teren până nu tăiem copacii, ceea ce am şi făcut. De ce să folosească alţii copacii plantaţi tocmai de ei şi să nu îi oferim oamenilor săraci? În plus, iarna a început, banii pentru ajutorul de lemne întârzie să apară“, a precizat Cojocaru. El a mai spus că plopii cu pricina erau putrezi pe dinăuntru şi strâmbi, ceea ce nu se prea putea spune la faţa locului. Mai mult decât atât, primarul susţine că plopul nu este o specie protejată şi nu ar trebui să se facă atât caz pe acest fapt. Pentru a tăia acei copaci primăria avea nevoie de un aviz de la Agenţia pentru Protecţia Mediului, document care a fost primit de autorităţile locale cu uşurinţă având în vedere că la conducerea instituţiei se află pedelistul Senol Zevri. „Am aprobat solicitarea Primăriei cu condiţia să planteze alţii la loc. Primăria poate face ce vrea cu acei copaci“, a declarat Zevri.

COPACI „ÎNSEMNAŢI“. Fostul primar al Murfatlarului, Nicolae Crivineanu, a declarat, la rândul său că, în urmă cu doi ani, a făcut o solicitare către APM să taie copacii de pe marginea drumului pentru că pe perioada iernii puneau în pericol circulaţia rutieră, însă nu i s-a permis. „Am primit aprobarea să tai câţiva copaci, care erau uscaţi, sub supravegherea reprezentanţilor APM. Restul i-am toaletat“, a declarat Crivineanu. Cei 40 de plopi se aflau pe marginea canalului de irigaţii, care se intersectează cu drumul care face legătura între Murfatlar şi Siminoc. Analizând priveliştea am observat că plopii de pe marginea drumului, erau „însemnaţi“ cu afişele lui Traian Băsescu, iar cei de pe marginea canalului nu aveau niciun însemn electoral. Probabil că prin acele afişe, plopii au fost „protejaţi“ şi li s-a mai dat un an de viaţă... până data viitoare. Spunem acest lucru pentru că primarul a declarat că va obţine în curând un aviz şi pentru aceştia, probabil atunci când vor fi date jos afişele electorale, sau atunci când ele nu vor mai fi folositoare. Interesant este faptul că, în prima zi în care au început să se taie copacii, primul care a beneficiat de „ajutorul“ Primăriei a fost un consilier local, după cum spun localnicii. „Ieri, (n.r. miercuri) au fost şi au luat lemne cei din PD-L, din partid, cu primarul. Acum ne dau şi nouă“, a mai spus Turcolea.