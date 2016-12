Degringoladă la bursă - China „sângerează“ bani

Bursele din piețele emergente au scăzut luni la cel mai redus nivel din ultimii șase ani, iar monedele țărilor respective s-au depreciat pentru a șaptea zi la rând, în contextul în care temerile privind perspectivele de creștere ale Chinei i-au determinat pe investitori să renunțe la activele mai riscante. Astfel, toate cele zece grupuri industriale incluse în indicele MSCI Emerging Markets au înregistrat scăderi - acțiunile China Life Insurance Co și Industrial & Commercial Bank of China Ltd. au scăzut cu 5,1% și, respectiv, 3%, în timp ce titlurile Cnooc Ltd și Hon Hai Precision au marcat un declin cu 4,2% și, respectiv, 3,3%. Indicele SCI al Bursei din Shanghai a închis ședința de luni în scădere cu 5,33%, la 3.016,70 puncte, în urma deprecierii monedei chineze. Nici bursele din Coreea de Sud, Thailanda, Taiwan, Indonezia, Malayezia, Filipine și Hong Kong n-au avut o zi mai bună. Pe de altă parte, temerile privind evoluția economiei ruse în acest an au provocat un declin de aproape 3% al indicelui Micex din Rusia, la cel mai scăzut nivel din octombrie 2015 încoace. Titlurile celui mai mare grup bancar rus, Sberbank, și ale companiei energetice Gazprom înregistrau declinuri de 3% și, respectiv, 2,8%. „Datele dezamăgitoare din China au creat și mai multe incertitudini și au sporit aversiunea față de risc în piețele bursiere și valutare din statele emergente. De asemenea, cei mai mulți investitori au dubii că piețele financiare chineze se vor stabiliza curând. Ținând cont de volatilitatea ridicată, cel mai bine este să rămâi pe margine și să-ți păstrezi lichiditățile“, a spus analistul BDO Unibank Inc din Manila, Jonathan Ravelas, citat de Bloomberg.