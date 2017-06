Deja-vu mioritic! Reabilitarea Podului de la Butelii e suspendată!

20:30:24 / 06 Mai 2017

E normal

E procedura normala atunci cand proiectantul gaseste alt stadiul al lucrarii decat cel presupus initial, mai ales ca vorbim de lucrari ascunse care nu pot fi constatate decat in timpul.executiei. Constructorul nu poate continua deoarece situatia intalnita in teren nu se potriveste cu proiectul pe care il are in fata si astepta modul tehnic de rezolvare. Marea stire e de fapt un lucru normal dar pare anormal cand nu esti cadru tehnic. Proiectarea nu este pentru toti.