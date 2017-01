Dejecţiile balenelor absorb CO2

Balenele din Oceanul Antarctic îşi reduc amprenta de carbon cu ajutorul dejecţiilor, au anunţat oamenii de ştiinţă. Mamiferele eliberează tone de fier pe an, stimulând creşterea filoplanctonului, ce absoarbe dioxidul de carbon. Fiecare balenă eliberează circa 50 de tone de fier pe an, ce acţionează ca un fertilizator natural. Cele aproximativ 12.000 de caşaloţi din Oceanul Antarctic absorb 400.000 de tone de carbon pe an, de două ori mai mult decât eliberează în atmosferă. „Dejecţiile caşaloţilor sunt bogate în fier, ce stimulează creşterea filoplanctonului, care la rândul său captează carbonul. Pe măsură ce filoplanctonul moare, carbonul capturat se scufundă în ocean”, explică biologul marin Trish Lavery, cel care a condus studiul la Universitatea Flinders din Australia. Cercetătorii australieni arată şi că, în cazul în care vânătoarea de balene ar fi fost interzisă, cele 120.000 de balene ce ar popula apele Antarcticii ar absorbi două milioane de tone de carbon pe an.