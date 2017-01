Delegaţie flamandă, la Constanţa

O delegaţie oficială a Guvernului Flamand din Belgia, compusă din Etienne Schollaert şi Etienne De Winne, s-a întîlnit ieri cu reprezentanţi ai Prefecturii, tema constituind-o finanţarea a trei proiecte pe care belgienii le derulează în parteneriat cu Prefectura Constanţa şi nouă primării din judeţ. Scopul vizitei în România al reprezentanţilor Guvernului Flamand este de a monitoriza stadiul implementării acestor proiecte. Prefectura Constanţa este partener principal din partea română în trei proiecte. Primul dintre acestea cuprinde “Training pentru autorităţile locale în domeniul construcţiilor durabile pentru infrastructura judeţului Constanţa”, în care parteneri sînt: Asociaţia InterMunicipală Interleuven din Flandra, Prefectura Constanţa şi Primăriile Cobadin şi Cogealac. Proiectul are o finanţare de 93.312 euro şi 2008 este ultimul său an de derulare. Al doilea proiect este intitulat „Democracy on local level in Constanţa County”, parteneri ai proiectului fiind: Organizaţia InterMunicipală IGO Leuven şi VVSG - Asociaţia Oraşelor şi Comunelor Flamande, Prefectura Constanţa şi Primăriile Năvodari, Cernavodă, Mihail Kogălniceanu şi Valu lui Traian. Proiectul, aflat în ultimul an de derulare, are o finanţare de 60.000 euro. În fine, al treilea proiect, “Improvement of the waste management by local authorities in Constanţa County,” se aplică la Primăriile Corbu, Cumpăna şi Lumina. Proiectul are o finanţare de 70.000 euro şi se derulează în perioada 2007 - 2009.