Delegaţie FMI şi CE, în vizită în România

O delegaţie comună a Fondului Monetar Internaţional şi a Comisiei Europene va sosi în România la începutul săptămânii viitoare, pentru a discuta cu Guvernul despre proiectul de buget pentru 2010. Reprezentanţii FMI vor face cel mai probabil această vizită pentru a trage un semnal de alarmă asupra necesităţii adoptării bugetului de stat pentru 2010, având în vedere că România nu are buget, nu are Guvern şi nu are, deocamdată, nici măcar preşedinte. Miniştrii, dacă se pot numi aşa, având în vedere că îi mai ţine în funcţie doar întocmirea bugetului, au elaborat ce-i drept, pe genunchi, o schiţă a proiectului de buget, între un miting electoral şi munca de partid, pentru a-l menţine pe Traian Băsescu la Cotroceni. Ministrul interimar al Finanţelor, Gheorghe Pogea a afirmat că, după discuţia cu delegaţia FMI şi CE, va prezenta proiectul de buget, într-o reuniune informală a Guvernului, în care se va discuta şi pe tema politicilor publice care trebuie incluse în document. Reprezentul FMI în România şi Bulgaria, Tonny Lybek, a declarat în luna noiembrie că întârzierea adoptării unui buget credibil creează posibilitatea întârzierii următoarei tranşe de la FMI şi primirea acesteia concomitent cu tranşa a patra, respectiv la mijlocul lunii martie a anului viitor. (I.H.)