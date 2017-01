Delegaţie sîrbă, în vizită la Constanţa

Prefectul judeţului Constanţa, Tit - Liviu Brăiloiu, şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristinel Dragomir, au primit, ieri, vizita unei delegaţii din comuna Bor, din Serbia, reprezentată de primarul Srdan Marjanovic şi de preşedintele Consiliului Local, Pedrag Balasevic. Bor este o comună care are 60.000 de locuitori, formată din localitatea Bor şi 12 sate. Primarul din Bor, Srdan Marjanovic, a declarat că este pentru prima oară la Constanţa şi s-a declarat impresionat de cum arată oraşul. „Eu sper ca acesta să fie începutul unei colaborări de durată în toate domeniile. Noi avem experienţă după ce am colaborat cu judeţul Mehedinţi. Cred că o colaborare cu judeţul Constanţa ar fi foarte benefică din mai multe puncte de vedere. În primul rînd, aveţi un judeţ turistic în care locuitorii din Bor să vină să îşi petreacă concediile, aici, la mare. Şi din punct de vedere economic putem stabili legături, mai ales că atunci cînd am dorit să privatizăm combinatul de cupru din zonă, unul dintre participanţii la acea licitaţie a fost societatea românească Cuprum“, a precizat Srdan Marjanovic. Preşedintele Consiliului Local din Bor, Pedrag Balasevic, a precizat că o viitoare colaborare cu judeţul Constanţa nu poate fi decît în beneficiul comunei Bor. „Politica Guvernului nostru este în prezent una spre Uniunea Europeană. Colaborarea cu România nu poate fi decît în beneficiul nostru, pentru că ne puteţi împărtăşi din experienţa pe care aţi acumulat-o. Bor se bazează pe acest combinat de curpu şi pe topitoria de la marginea oraşului. Acum vrem să construim o nouă topitorie, la standarde europene. Noi avem o zonă cu potenţial turistic, fiind într-o zonă muntoasă, dar care pînă acum nu a fost exploatat, pentru că privatizarea a fost întîrziată. Poate vom reuşi, în urma colaborării cu judeţul Constanţa, să atragem investitori în Bor, mai ales că, din punct de vedere turistic, aveţi mult mai multă experienţă“, a afirmat Pedrag Balasevic. Prefectul Tit - Liviu Brăiloiu a declarat că autorităţile din Bor ar trebui să păstreze cît mai mult din zona naturală: „Avînd în vedere că este o zonă virgină, ar fi bine să păstraţi cît mai neatinsă partea naturală şi să nu gîndiţi haotic eventuale proiecte de dezvoltare. Din nefericire, şi la nivelul judeţului Constanţa au fost făcute astfel de greşeli, aşa că am moştenit, la capătul litoralului, spre nord, o rafinărie care poluează. A fost nevoie să regîndim strategia pe partea turistică. Cred că această colaborare poate fi benefică atît judeţului Constanţa, cît şi comunei Bor“. La rîndul lui, Cristinel Dragomir a declarat că România a făcut o greşeală pentru că nu a explicat românilor ce înseamnă aderarea la UE: „Cred că este bine să se ştie ce înseamnă UE. O informare corectă a cetăţenilor este necesară, lucru care, la nivelul ţării noastre, nu s-a întîmplat. În ceea ce priveşte relaţiile pe parte turistică, într-adevăr, judeţul Constanţa poate constitui o viitoare destinaţie pentru locuitorii din Bor. Cred că putem pune bazele unor proiecte benefice, atît pentru noi, cît şi pentru Bor“.