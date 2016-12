Delfini amprentaţi prin metoda foto-identificare

Organizaţia non-guvernamentală Mare Nostrum are grijă de delfinii din Marea Neagră şi în acest an. În cadrul unei conferinţe de presă, conducerea organizaţiei a anunţat că a primit fonduri, din sponsorizări, în valoare de 5.000 de euro, care vor ajuta instituţia să continue observarea, conservarea şi identificarea delfinilor din Marea Neagră. Directorul executiv al Mare Nostrum, Mihaela Cândea, a declarat că, printre alte activităţi vizate, va fi iniţiată o colaborare cu Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) pentru efectuarea analizelor specifice atunci când sunt găsiţi delfini morţi, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor deceselor mamiferelor şi întocmirea unei statistici concludente. „Cel puţin 60% din cazurile de delfini morţi sunt cauzate de plasele de pescuit. Pentru ceilalţi delfini morţi nu avem o situaţie, tocmai de aceea avem nevoie de colaborarea cu DSVSA”, a declarat directorul executiv al organizaţiei. Un alt proiect al Mare Nostrum care va continua şi în 2013 reprezintă foto - identificarea delfinilor care vizitează apele litorale româneşti. „Pe parcursul lui 2012 am reuşit să amprentăm 18 delfini prin metoda foto-identificare. Tehnica este destul de complicată, iar procesarea datelor este greoaie. Nu am reuşit să foto-identificăm un număr mai mare de delfini din cauza condiţiilor pe mare, care nu întotdeauna sunt prielnice, dar şi din cauză că nu am reuşit mereu să prindem un anumit unghi pentru a realiza fotografia corespunzătoare”, a mai spus directorul Mare Nostrum.

177 DE DELFINI EŞUAŢI Pe întreg parcursul anului trecut, prin intermediul reţelei de observatori voluntari şi în timpul expediţiilor terestre pe întreg litoralul românesc au fost identificaţi 177 de delfini eşuaţi. Este cel mai mare număr de delfini eşuaţi din ultimul deceniu, însă, specialiştii Mare Nostrum spun că numărul nu este neapărat un indicator al înrăutăţirii stării delfinilor. „Situaţia reprezintă rezultatul faptului că a crescut numărul voluntarilor şi a faptului că în ultimii doi ani am reuşit să monitorităm întreg litoralul”, a completat Cândea.