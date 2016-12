Delfinii din China vor ajunge la Constanţa în aprilie

În timpul vizitei pe care a întreprins-o în China, directorul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii, Adrian Mânăstireanu, a semnat procesul verbal de predare - primire a delfinilor care îl vor înlocui pe Mark, vedeta Delfinariului din Constanţa, care s-a stins din viaţă la 31 de ani, în luna iulie a acestui an. „A fost prima oară când i-am văzut. Sunt două femele şi un mascul. I-am cumparat din Beijing, cu 1.600.000 de lei, adică 370.000 de euro, suma stabilită iniţial. Am semnat procesele verbale şi am semnat contractul, iar acum delfinii noştri vor rămâne în custodia Delfinariului din Beijing până când vor fi aduşi la Constanţa“, a declarat Adrian Mânăstireanu. Directorul CMSN a mai spus că cei trei delfini sunt născuţi în captivitate şi au vârsta de opt ani. Delfinii care vor ajunge la Constanţa au fost selectaţi în funcţie de răspunsul la comenzile românilor, ce se fac prin fluiere cu ultrasunete. „Pentru că nu vrem să riscăm să facă pneumonie, îi vom aduce la Delfinariu în a doua parte a lunii aprilie a anului viitor, când vremea se va mai încălzi puţin. Încă nu ştim cu ce avion îi vom transporta. Vom alege cea mai bună şi cea mai ieftină ofertă“, a mai spus Mânăstireanu, care a adăugat că a primit deja câteva oferte. CMSN va porni din 4 ianuarie negocierile cu firmele de transport care vor participa la licitaţia internaţională lansată de instituţie pentru transportul mamiferelor. „Avem oferte pornind de la 125 mii de euro, până la 375 de mii de euro“, a mai spus şeful CMSN. În tot acest timp, autorităţile judeţene trebuie să investească în instalaţii de filtrare a apei din bazinele care vor găzdui noile vedete ale Delfinariului, dar şi pentru menţinerea temperaturii apei şi salinităţii pentru delfini. La Beijing vor ajunge în perioada următoare şi dresori de la Delfinariul Constanţa, care vor învăţa metodele de lucru cu mamiferele. Primul spectacol al noilor vedete de la Constanţa va avea loc de Ziua copilului, pe 1 iunie 2010.