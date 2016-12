Delfinii şi oamenii suferă de maladii similare, au relevat cercetătorii într-un nou studiu ce ar putea contribui la crearea de noi tratamente împotriva diabetului şi la prevenirea cancerului uterin sau la determinarea efectelor potenţiale ale poluării apelor de coastă asupra oamenilor. ”Delfinii, ca şi oamenii, sunt mamifere şi regimul lor alimentar include peştii şi fructele de mare pe care le consumăm şi noi”, a declarat Carolyn Sotka, de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), principala coordonatoare a acestor studii, prezentate cu ocazia Conferinţei anuale a American Association for the Advancement of Science (AAAS), în perioada 18 - 22 februarie, în oraşul american San Diego.

Delfinii sunt expuşi în permanenţă unor pericole de mediu diverse în ocean, precum anumite alge foarte toxice ce produc acid domoic sau diverşi poluanţi precum PCB (policlorobifenili), aceste substanţe fiind interzise în SUA, încă din anii \'70. Asemănările dintre delfini şi oameni fac din aceste animale marine adevărate ”santinele ecologice şi fiziologice” importante, care pot avertiza specialiştii asupra riscurilor sanitare, a explicat Sotka. Delfinii reprezintă astfel primul model natural de studiu pentru diabetul uman la adulţi, deschizând calea către descoperirea unui tratament eficient împotriva acestei maladii, care provoacă 5% din totalul deceselor anuale de pe glob. Potrivit acestui studiu, delfinii cu bot gros (Tursiops truncatus), specia cea mai răspândită, pot să dezvolte, în orice moment, o stare fiziologică asemănătoare diabetului uman. Acest mecanism rezultă probabil din regimul alimentar al acestor cetacee, foarte bogat în proteine, însă sărac în glucide. Faptul că oamenii şi delfinii au creiere mari, necesitând concentraţii ridicate de glucoză în sânge, ar putea explica motivul pentru care două specii diferite au dezvoltat mecanisme fiziologice similare pentru a metaboliza zahărul. Aceeaşi cercetătoare a reamintit faptul că genomul delfinului a fost secvenţiat, permiţând efectuarea multor comparaţii cu cel uman. Alte indicii colectate în cadrul acestui studiu au relevat faptul că delfinii ar putea avea şi alte maladii similare celor umane asociate diabetului, precum rezistenţa la insulină cu hemocromatoză (concentraţie excesivă de fier în sânge) sau formarea calculilor renali. Cercetătorii sunt de părere că oamenii au dezvoltat rezistenţa la insulină în timpul ultimei ere glaciare, pentru a-şi menţine o concentraţie minimă de glucoză în sânge. În mod similar, delfinii au dezvoltat aceeaşi rezistenţă la insulină atunci când strămoşii lor au ales să trăiască în mediul acvatic, în urmă cu 55 de milioane de ani, trecând de la un regim bogat în glucide, pe când erau animale terestre, la o hrană puternic proteinizată.

Un alt studiu efectuat de Universitatea din Florida, prezentat, joi, la San Diego, a relevat faptul că delfinii, ca şi oamenii, pot avea infecţii cu papilomavirusuri, care însă nu declanşează, în cazul lor, cancerul de col uterin, ca la oameni.