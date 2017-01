Delfinii US Navy, a fi sau a nu fi... în Marea Neagră!

Confruntarea de la distanţă dintre SUA şi Federaţia Rusă, generată de anexarea Crimeei, a fost dusă la un alt nivel de ziarul rusesc „Izvestia“. O ştire publicată, luni după-amiază, pe site-ul cotidianului preconiza că, în câteva săptămâni, vom putea fi martorii primei ciocniri „armate” între delfinii US Navy şi „omologii” lor, antrenaţi la baza militară din Crimeea, „luptători“ intraţi acum în serviciul armatei ruse. Tom LaPuzza, nominalizat de jurnalişti drept purtătorul de cuvânt al programului cu mamifere marine al US Navy, a declarat pentru „Izvestia“ că, în cel mai scurt timp, vor fi aduşi în Marea Neagră, pentru o serie de exerciţii, 20 de delfini şi zece lei de mare. „Delfinii US Navy vor testa un nou sistem antiradar destinat bruierii sonarelor inamice. Ei vor testa, în Marea Neagră, şi noua armură creată în laboratorul de la Universitatea din Hawaii. Mamiferele marine vor fi aduse de la baza lor din San Diego, California, cu ajutorul unui avion special pregătit pentru astfel de misiuni“, ar fi declarat LaPuzza. În acelaşi material este citat şi Yury Plyachenko, omul care a comandat, între anii 1988 şi 1992, „Flota Mării Negre de delfini militari“. „Trebuie să fie un motiv foarte bine întemeiat pentru care mamiferele sunt transportate pe o distanţă atât de mare. Este un transport riscant şi să nu uităm că pentru instruirea lor s-au investit foarte mulţi bani“, susţine Plyachenko.

„CARE LAPUZZA?“ Aşa cum era de aşteptat, ştirea a ajuns şi la urechile celor care conduc programul cu mamifere marine al US Navy. „Articolul a captat şi atenţia lui Ed Budzyna, care este, într-adevăr, purtătorul de cuvânt al US Navy pentru programul cu mamifere marine din San Diego. El a arătat că US Navy pregăteşte de câteva decenii delfini şi lei de mare pentru detectarea explozivilor, a minelor, dar şi a obiectelor străine, la fel ca şi Rusia şi Ucraina“, se arată într-un material publicat, ieri dimineaţă, de NBC News. „Povestea nu are nicio bază reală. Din câte ştiu eu, delfinii nu vor pleca nicăieri în această vară. LaPuzza a fost purtător de cuvânt în urmă cu mai mulţi ani. Acum el nu mai lucrează în acest program“, a declarat Budzyna pentru NBC News. Reporterii NBC au precizat că au încercat să ia legătura cu LaPuzza, însă eforturile lor au fost zadarnice.