Delfinul de Aur 2010 - o ediţie de suflet pentru Năvodari

Festivalul Internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineri „Delfinul de Aur” 2010 şi-a desemnat, la finele săptămânii trecute, câştigătorii. Dacă în ediţia anterioară menţionam numeroasele premii de care s-au bucurat toţi cei 64 de talentaţi concurenţi, revenim, de această dată, cu câteva declaraţii luate câtorva dintre cei care au contribuit la transformarea celei de-a VIII-a ediţii a acestei competiţii desfăşurate în Năvodari într-un spectacol de neuitat.

„Deja există un motor care funcţionează, nu s-a ancrasat nici măcar din cauza crizei. A funcţionat datorită a două motive: pentru că inima e Doina Bentu, directorul Palatului Copiilor din Baia Mare, şi Nicu Matei, primarul de aici care a făcut pentru acest festival mai mult decât trei Ministere ale Educaţiei. Extraordinar! Este un festival care se desfăşoară într-un fel de parteneriat cu Mamaia Copiilor, ce urmează să aibă loc, iar foarte mulţi dintre participanţii de aici vor putea fi admiraţi la festivalul constănţean. Nu e mult mai bine ca tinerele generaţii să se îndrepte spre muzică decât spre alte activităţi pe care nu le mai putem urmări?”, a spus celebrul compozitor Horia Moculescu, cel care a condus juriul.

Viceprimarul Florin Chelaru a subliniat importanţa evenimentului pentru municipalitate: „Ediţia din acest an este de suflet pentru Năvodari: dacă până anul trecut Primăria şi Consiliul Local nu se implicau, de data aceasta am considerat oportun să investim atât în Teatrul de Vară, cât şi în spectacolul efectiv, prin faptul că am dat premii tuturor acestor copii telentaţi şi, desigur, am asigurat cazarea artiştilor. În plus, am investit în “sufletul” oraşului Năvodari, în sensul că acesta trebuie să intre nu doar în circuitul turistic al României, ci inclusiv în cel internaţional. Dorim ca, începând de anul viitor, să declarăm Năvodariul oraş turistic, credem că putem face acest lucru, iar investiţia în acest tip de spectacole nu face decât să constituie un aport. Îmi pare rău că vremea nu a ţinut cu noi şi nu am reuşit să ne întâlnim cu tinerii talentaţi din ţară la Teatrul de Vară. A fost însă şi o parte bună, pentru că toţi participanţii au intrat în Năvodari, la Casa de Cultură, au văzut oraşul şi sunt mult mai aproape de noi, concertând, practic, în inima municipiului. Credem că, investind în cultură, în aceste tinere speranţe, ne va fi tuturor mai bine. Va fi o mândrie a noastră, a năvodărenilor să auzim mulţi artişti de valoare că se vor mândri, peste ani, că s-au lansat aici, la festivalul Delfinul de Aur”.