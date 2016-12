„Delfinul de Aur”, cu Tudor Turcu printre invitați

Cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de muzică uşoară pentru copii şi tineri „Delfinul de Aur” are loc, în această perioadă, la Năvodari. Evenimentul se desfăşoară la Teatrul de vară „Laurenţiu Duţă”, spectacolul concursului are loc duminică, de la ora 19.00, iar gala festivalului - pe 6 iulie, la ora 20.00. Dacă timpul nu îi va ajuta pe organizatori, festivalul se va desfăşura la Casa de Cultură „Pontus Euxinus”, iar spectacolul va începe mai devreme, duminică, de la ora 14.00, la fel şi gala festivalului din 6 iulie, la ora 16.00. La această ediţie a festivalului vor participa 70 de interpreţi români şi străini, la categorii de vârstă ce cuprind preşcolari, clasele I-IV, V-VIII şi IX-XII. La fel ca în ultimele ediţii, organizatorii vor acorda şi în acest an trei trofee: de platină, de aur şi argint. Printre vedetele invitate la această ediție se află și rock-starul Tudor Turcu, artist care va susține recital și va face parte din juriu.