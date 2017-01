Delia a cîntat alături de… mama sa

Delia şi-a lansat oficial, zilele trecute, noul album intitulat „Listen Up”, într-un cunoscut club bucureştean, prilej cu care a cîntat alături de mama sa, Gina Mocanu. „Cred că se putea să cîntăm mai bine dacă eram avertizată, măcar repetam ceva cu ei, nu s-a gîndit nimeni la chestia asta”, a declarat mama Deliei, Gina Mocanu. Totodată, noul album marchează şi o schimbare de stil pentru Delia care a cîntat, pentru prima dată, alături de o trupă. „Ea este veşnic nemulţumită de ceea ce face, este veşnic în căutări. Nu rămîne pe un stil, pentru că se maturizează şi este clar că vor apărea alte stiluri şi îi place să încerce”, a mai spus mama Deliei.

La eveniment au fost prezenţi şi Connect-R şi Matteo, prietenul Deliei, care au cîntat alături de artistă. „A fost un live excelent, o trupă excelentă, sigur nu o să cînte sută la sută stilul mamei ei, o să fie un etno-funk”, a declarat şi Connect-R. Printre invitaţii la eveniment, s-au numărat şi Florin de la „Hi-Q”, trupa „Impact”, Alex, Cream, Gabriel Cotabiţă şi Costin Mărculescu. „Am colaborat cu Delia la o piesă de pe albumul meu şi am venit aici pentru că sunt mare fan Delia”, a spus Alex. „O ştiu pe Delia din copilărie, noi am lucrat foarte multe dintre hit-urile pe care le-a cîntat Delia şi sîntem şi foarte buni prieteni de foarte mulţi ani. De acest album ne leagă foarte multe amintiri, este pregătit în ultimii doi ani şi este ca un fel de best of”, a precizat Florin Grozea, care a compus piesa „Atît de fericită” de pe albumul Deliei.

Artista a cîntat, alături de o trupă, cu bas, chitară, clape şi tobe, dar şi baking vocals, din care a făcut parte şi sora cîntăreţei, Oana Matache. „Astăzi a fost prima oară în mod oficial, experienţa deja exista, noi ne-am simţit extaziaţi”, a spus Delia despre noua formulă în care cîntă. „Nu vreau să schimb neapărat stilul muzical, cît vreau să schimb forma în care cînt, adică vreau să merg cu ei mereu”, a precizat interpreta.

Delia a făcut o pauză de aproape patru ani între cele două albume din cariera solo. Noul album conţine 12 piese dintre care jumătate sînt, deja, cunoscute, „Secretul Mariei”, „Sufletul meu” sau „Listen up”. Două piese sînt compuse de Matteo, alte două de Marius Moga, una de Cristi Enache de la „Direcţia 5” şi alta de Connect-R, însă fiecare melodie are amprenta ei. Delia s-a lansat în anul 2000, alături de Nick, şi au format timp de mai mulţi ani trupa „N&D”. În această formulă au lansat albumele „Fac ce vreau”, în 2000, şi „Nu vreau să te pierd”, în 2002. În 2003, Delia s-a lansat solo şi a ieşit pe piaţă cu materialul „Parfum de fericire”.