Delia, cântăm şi noi ceva?

Vă prezentăm „rubricuţa săptămânală „Bârfa mondenă”. Cu o bârfă sau două nu se nasc legende sau tinere talente, dar se întreţine imaginea. Exact despre asta este vorba... „Imaginea”, adică o mască pestriţă pe care vedetele din showbiz o poartă vrând-nevrând. Am putea-o denumi rubrica chiar „Masca”, dar nu neapărat tot ce este monden reprezintă subiect de... „măscăreală”, însă bârfe tot vor apărea. Să trecem direct la problemă, iar prima „problemă” care implică bârfa o vizează pe frumoasa cântăreaţă Delia, una dintre vedetele care au concertat pe litoral, spre finalul anului 2012, într-un club constănţean. Problema Deliei a fost pusă pe tapet chiar de către fani, la faţa locului. Pe lângă complimente unii simpatizanţi s-au întrebat dacă nu cumva aceasta s-a plictisit pe scenă. Un grup de domnişoare, admiratoare ale blondei, s-au sesizat asupra faptului că, după două-trei piese proprii, Delia s-a transformat din solistă în MC. Ea a „interpretat” ulterior piese cunoscute, hit-uri internaţionale precum „Welcome to Saint Tropez”, pe care a dansat, fredonând jumătăţi de refren şi îndemnând publicul să cânte cu ea la unison. Să cânte, da, numai că... Delia a făcut show pe finalul concertului folosind apelative în engleză de genul: „Come on, everybody” sau „Yes... yeah!”. Pentru un show live aceste elemente ar fi fost binevenite dacă Delia nu ar fi neglijat versurile propriu-zise ale pieselor. Deşi mulţi tineri îi apreciază atât vocea cât şi look-ul, pornind totuşi de la această problemă, nu putem decât să-i urăm Deliei un 2013 fericit, cu realizări şi mai ales cu... muzică!