Delia şi Speak promovează imnul staţiunii Mamaia

Interpreţii imnului staţiunii Mamaia 2014, Delia Matache şi Speak, au realizat o şedinţă foto incendiară pentru promovarea piesei „A lu’ Mamaia”. Blondina a pozat astfel în costum de baie, în braţele lui Speak. Cântecul se apropie uşor de un million de vizualizări pe YouTube, în doar trei săptămâni de la lansare.

Săptămâna trecută au avut loc în staţiune şi filmările pentru videoclipul oficial al imnului din acest an, dar, în aşteptarea materialului video, fanii se pot mulţumi, deocamdată, doar cu câteva poze. Este pentru al doilea an consecutiv când staţiunea Mamaia are imn oficial, cel din 2013 fiind interpretat de Loredana, Cabron, Alex Velea şi Radu Mazăre. Primarul Constanţei va apărea şi în acest an în videoclip, alături de artişti, îmbrăcat de club, de carnaval şi în costum de sport nautic.