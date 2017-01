Delta Music School sărbătorește un an de activitate

În urmă cu aproximativ un an, în ianuarie 2015, la Constanța se deschidea Delta Music School. Proiectul avea la bază inițiativa a doi buni prieteni având o pasiune comună, muzica: toboșarul constănțean Ionuț Micu și violoncelistul Adrian Naidin. Inițiativa era sprijinită de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța. Cursurile noii școli de muzică, inaugurată la 1 martie 2015, au fost gândite pentru copiii și adolescenții care-și doresc să aibă șansa să studieze instrumentele preferate sub îndrumarea unor remarcabili muzicieni, cu o experiență care îi recomandă ca fiind unii dintre cei mai buni profesioniști. De atunci a trecut un an, iar momentul aniversar va fi sărbătorit, în clubul Phoenix, așa cum se cuvine: cu muzică - sâmbătă, 20 februarie, de la ora 20.30. Intrarea la eveniment este liberă.

