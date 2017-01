Demersul pentru suspendare, un semnal că preşedintele interpretează greşit Constituţia

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a anunţat că se va întîlni din nou, în această săptămînă, cu partidele politice parlamentare, pentru a discuta despre Strategia postaderare a României. El s-a arătat optimist asupra unui acord al tuturor formaţiunilor politice pentru această Strategie pe termen lung, pentru recuperarea decalajelor faţă de statele UE, amintind că aderarea României la UE a fost un obiectiv consensual la nivelul partidelor. Premierul a declarat că discuţiile pe care le va avea cu partidele parlamentare vor viza inclusiv propunerea de amînare a procedurilor de suspendare a preşedintelui. În opinia lui Tăriceanu, iniţierea acţiunii de suspendare a şefului statului trebuie să constituie pentru preşedinte un semnal legat de faptul că acesta interpretează greşit Constituţia. "Preşedintele are un rol de arbitru, nu de jucător, ori el vrea să fie şi în Guvern, să controleze şi justiţia. Cînd Guvernul greşeşte, Parlamentul este instituţia care îl pune la punct cu moţiuni, dezbateri, întrebări sau interpelări. Nu preşedintele are rolul să scoată cartonaşul. Nu preşedintele critică sau cheamă Guvernul la ordine sau dă dispoziţie justiţiei ce să facă, ce dosare să ia în discuţie şi pe cine eventual să numească preşedinte la CSM. Aceste lucruri nu sînt permise de Constituţie. Chiar dacă preşedintelui îi place să joace partitura de jucător, Constituţia spune cu totul altceva. Într-o Românie europeană, fiecare trebuie să înţeleagă rolul pe care îl are în stat. Eu, de exemplu, ca prim-ministru, nu mă amestec în responsabilităţile preşedintelui", a declarat Tăriceanu. El a mai spus că noul ministru de Externe ar putea fi numit odată cu restructurarea Executivului, anunţată pentru această lună.