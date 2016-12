Demi Lovato, în formă

Starleta americană Demi Lovato, în vârstă de 18 ani, îşi face o revenire frumoasă, după problemele de sănătate care au determinat-o să renunţe la cariera artistică. Aceasta tocmai a postat pe Internet o nouă piesă, o baladă intitulată ”Skyscraper”, iar mesajele de încurajare au început să curgă. Celebrităţi, dar şi oameni obişnuiţi i-au apreciat piesa, scriindu-i că o admiră pentru forţa de care a dat dovadă trecând peste toate problemele ei. Ceva mai îngrijorătoare este vestea că Demi Lovato ar trăi de ceva luni o poveste de dragoste cu Ryan Phillippe. N-ar fi nimic rău în a-şi găsi liniştea sentimentală, numai că partenerul ales are dublul vârstei ei şi are reputaţia unui adevărat cuceritor. Iar fosta protagonistă a serialului ”Sonny with a Chance” nu are nevoie de o nouă problemă. Cea mai recentă relaţie ştiută a lui Ryan Phillippe a fost cu actriţa Amanda Seyfried, de 25 de ani, starul din ”Lincoln Lawyer”. Demi Lovato şi Ryan Phillippe au început să se vadă în urmă cu câteva luni, însă relaţia a scăzut în intensitate, după recenta naştere a presupusei fiice a actorului. Să sperăm că va rezista la presiunea aflării testului paternităţii…