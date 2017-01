Demi Lovato, o copilărie plină de suferinţe

La trei luni de când a părăsit centrul de reabilitare în care s-a tratat, starleta Demi Lovato a găsit curajul să vorbească public într-un interviu despre problemele cu care s-a confruntat. Actriţa de 18 ani a avut de luptat nu numai cu anorexia şi bulimia, dar şi cu o tulburare bipolară, ceea ce a determinat-o să fie şi prima dintre vedete care s-a arătat plină de compasiune pentru problemele cu care se confruntă şi Catherine Zeta-Jones, într-un mesaj de susţinere pe care l-a postat pe contul său de Twitter. Până s-a internat pentru a cere ajutor pentru problemele cu dieta, Demi Lovato nu ştia că suferă de tulburare bipolară ceea ce a explicat şi perioadele de depresie cu care s-a confruntat din păcate de la vârstă fragedă. “Privind înapoi am înţeles multe lucruri din viaţa mea. Erau momente în care mă purtam ca o maniacă şi scriam câte şapte cântece pe noapte şi nu dormeam deloc. Acum simt că am control asupra vieţii mele, în timp ce până acum nu simţeam acest lucru”, a povestit aceasta într-un interviu acordat la reşedinţa sa din Los Angeles.

Demi Lovato a resimţit atât de multă presiune asupra sa cu privire la felul în care arată şi kilogramele în plus sau în minus încât a preferat să părăsească popularul serial “Sonny With A Chance”, produs de Disney, pentru că nu a mai suportat să se vadă filmată şi să se vadă într-o imagine. Stresul la care a fost supusă i-a provocat o stare de tensiune continuă până când la un moment dat a nervii ei au răbufnit într-o altercaţie violentă. Demi Lovato a pocnit un dansator în timpul turneului pe care îl susţinea alături de trupa Jonas Brothers. “Nici prin cap nu mi-a trecut că pot fi atât de violentă şi rea”, a povestit actriţa despre momentul în care şi-a dat seama că are nevoie de ajutor specializat. “Eram pur şi simplu luată peste picior şi certată pentru că eram grasă şi nu am mai putut suporta şi am reacţionat aşa”, a continuat starleta.

Cariera începută la o vârstă prea fragedă i-a adus multe satisfacţii, dar din păcate presiuni şi probleme pe care un adolescent nu ar trebui să le resimtă. Starleta pe numele său adevărat Demetria Devonne Lovato Hart, ajunsă la vârsta de 18 ani a povestit că nu a mai mâncat normal de la vârsta de 12 ani. Timp în care pierdut aproape jumătate din greutate. I-a fost adus apoi un instructor care să o ajute să se alimenteze corect şi pe moment a crezut că aceasta este rezolvarea tuturor problemelor sale. “În realitate, mâncam numai o masă pe zi. La 15 ani am ajuns de mâncam numai două mese pe săptămână, dar nu am mai slăbit pentru că nu mai aveam de unde să mai slăbesc”, a povestit actriţa. În timp ce a început să filmeze “Camp Rock” a început să sufere de bulimie. Se simţea atât de rău şi voma atât de mult încât în toaleta ei personală s-au găsit urme de sânge. Toate aceste probleme şi suferinţe ale tinerei vedete au fost pur şi simplu ignorate de conducerea studiului Disney Channel după cum susţine Demi Lovato, care afirmă că nimeni nu i-a oferit niciodată vreun sfat cum să îşi rezolve problemele nutriţionale. În momentele cele mai tensionate şi stresante când primea reacţii negative faţă de prestaţia sa, Demi Lovato a admis că a apelat la droguri şi alcool şi că se tăia cu lame de bărberit pentru că pur şi simplu usturimea sau durerea fizică era mai uşor de suportat decât anxietatea şi dezămăgirea provocate de un eventual eşec. În cele din urmă Demi Lovato a decis că capete ajutor profesionist pentru problemele pe care le avea şi a întrerupt colaborarea cu studiul Disney pentru că nu a mai vrut să fie filmată şi să se vadă în faţa unui ecran. Demi Lovato intenţionează să se concentreze pe cariera ei muzicală, care să îi ofere răgazul pentru a se obişnui cu un corp sănătos chiar cu mai multe kilograme decât eram obişnuiţi să o vedem pe micul ecran.