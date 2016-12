Demi Moore şi Ashton Kutcher, împotriva sclaviei

Cuplul de actori americani Demi Moore şi Ashton Kutcher s-a prezentat, joi, la sediul ONU din New York, pentru a lansa un fond de ajutorare a victimelor traficului de persoane, care afectează în special femei şi copii, înrolaţi cu forţa în industria comerţului sexual. Sumele obţinute de acest fond vor fi utilizate pentru a oferi un ajutor legal persoanelor victime ale sclaviei şi pentru a le ajuta să îşi reconstruiască viaţa. Cei doi actori au denunţat ceea ce ei au denumit “micul secret urât” al femeilor obligate să se prostitueze pe Internet, o practică pe care Demi Moore o consideră “o sclavie a timpurilor moderne”. La rândul său, Ashton Kutcher a declarat cu această ocazie că îşi doreşte ca Internetul să se debaraseze de acest tip de trafic. Actorul american a afirmat că trei sferturi din totalul schimburilor financiare asociate traficului de femei şi de copii, estimate la 32 de miliarde de dolari pe an, au loc prin intermediul internetului.

Demi Moore şi Ashton Kutcher au declarat că au decis să organizeze o campanie împotriva traficului de persoane, indiferent dacă este vorba de sclavie sexuală sau sclavie clasică, după o vizită în Cambodgia întreprinsă în urmă cu doi ani, unde au văzut multe fetiţe, unele de doar 5-6 ani, care erau obligate să se prostitueze. “Pur şi simplu, nu am putut să asistăm la aceste lucruri fără să facem nimic”, a declarat Demi Moore. “În prezent există mai mulţi sclavi în lume decât au existat vreodată în istoria lumii”, a continuat Ashton Kutcher. Prin intermediul Fundaţiei Demi and Ashton, cei doi actori au lansat iniţiativa sprijinită de Twitter, Google, Facebook şi Microsoft, care are obiectivul de a împiedica proliferarea traficului online. Demi Moore a declarat că tehnologia actuală le permite anchetatorilor să îi identifice pe aceia care cumpără sex pe Internet.