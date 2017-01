Demis Roussos, din nou în România

Cunoscutul cântăreţ Demis Roussos revine în România, la finele acestui an. Artistul va susţine un concert pe 5 decembrie, la Sala Palatului din Capitală, unde vor putea fi auzite atât piese specifice sărbătorilor de iarnă, cât şi hiturile sale, „Dinata Dinata“, „Goodbye, My Love, Goodbye!“ şi „My Friend the Wind“. Organizatorii evenimentului sunt cei de la Project Events.

Biletele au fost puse în vânzare de ieri, putând fi procurate şi online, de pe site-urile biletoo.ro, blt.ro, bilet.ro, myticket.ro, bilete.ro şi eventim.ro.

Legătura lui Demis cu România este una cu totul specială, puţini fiind cei care ştiu că Demis a fost căsătorit cu o româncă. Deşi este de origine egipteană, Demis a crescut în Europa şi a îndrăgit tradiţiile de pe continent.

Şarmant şi impunător, Demis Roussos a reuşit să cucerească inimile fanilor de pe toate continentele, iar vocea sa inegalabilă a convins milioane de oameni să îi cumpere discurile în cariera sa impresionantă de peste 46 de ani.