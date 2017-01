Demis Roussos, în duet cu una din „vocile cele mai frumoase ale României”

Demis Roussos va cânta în duet cu una dintre „vocile cele mai frumoase ale României”, în cadrul concertului pe care îl va susţine în preajma sărbătorilor de iarnă, în România, după cum menţionează organizatorii evenimentului, Project Events. Aceştia au „omis” să precizeze publicului numele vedetei autohtone, rezumându-se să adauge doar faptul că artistul grec va mai fi însoţit pe scenă şi de un cor de copii.

Pentru că spectacolul are loc pe data de 4 decembrie, în capitală, Roussos va interpreta, pe scena Sălii Palatului, pe lângă piesele care l-au consacrat, precum „Ever”, „My Friend the Wind”, „Zorba”, „Goodbye, My Love, Goodbye”, şi melodii precum „Silent Night”, „Amazing Grace”, „Ave Maria”, sau „Mary’s Boy Child”. Concertul va incepe de la ora 19.00, iar biletele, cu preţuri între 80 şi 250 lei, se pot cumpăra de la Sala Palatului, magazinele Diverta, Germanos, Cărtureşti, Muzica, dar şi online.