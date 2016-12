Demis Roussos şi-a anulat turneul în România

Celebrul cântăreţ grec Demis Roussos şi-a anulat seria de concerte pe care urma să le susţină în patru oraşe din România, în aprilie, din motive de ordin medical, informează organizatorii de la Project Events. Turneul urma să înceapă pe 1 aprilie, în Timişoara, continuând cu Iaşi, pe 3 aprilie, Sibiu, pe 5 aprilie şi Braşov, pe 7 aprilie.

Fanii care au cumpărat deja tichete pentru concertele artistului pot recupera contravaloarea acestora începând de astăzi şi până pe 1 mai, de la casele de bilete de unde au fost achiziţionate. Biletele trebuie să fie intacte şi valide.

Cu o carieră impresionantă de peste 44 de ani, milioane de discuri vândute în întreaga lume şi numeroase turnee, Demis Roussos a reuşit să cucerească inimile fanilor de pretutindeni. Printre hiturile sale se numără „Goodbye, My Love, Goodbye”, „My Friend the Wind”, „Zorba”, „Forever and Ever”, „Someday\" sau „Lovely Lady of Arcadia”.