Demisia lui David Cameron va deveni efectivă începând de miercuri seară

Premierul Marii Britanii, David Cameron, va depune solicitarea în vederea demisiei, miercuri seară, în contextul în care Partidul Conservator vrea să confirme rapid alegerea Theresei May în funcţiile de lider al formaţiunii şi de prim-ministru. David Cameron a anunţat pe 24 iunie intenţia de a demisiona, imediat după referendumul care a avut ca rezultat ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Cameron urma să rămână în funcţie până în toamnă, dar a decis accelerarea retragerii pentru a permite instalarea rapidă a Theresei May. David Cameron s-a declarat încântat că va fi succedat de Theresa May. Premierul britanic a anunţat că îi va înmâna demisia reginei Elisabeta, miercuri după-amiază, astfel că Theresa May va putea fi instalată în funcţie imediat după aceea. Lideri ai Partidului Laburist şi ai Partidului Liberal-Democrat solicită organizarea de alegeri parlamentare anticipate în Marea Britanie, argumentând că Partidul Conservator nu are legitimitate să numească premierul după demisia lui David Cameron ca urmare a referendumului pe tema ieşirii din UE.