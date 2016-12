Demisia primarului din Rasova, bătută în cuie

MOTIVE După zece ani în fruntea administraţiei locale, Mihalache Neamţu pune capăt aventurii la Primăria Rasova. Decizia lui Neamţu de a demisiona din funcţia de primar a surprins pe toată lumea, mai ales că el a câştigat detaşat cel de-al treilea mandat, cu 85% din voturile cetăţenilor. Deşi, oficial, Mihalache Neamţu a scris că îşi dă demisia din motive de sănătate, primarul din Rasova a spus că s-a ajuns la această situaţie din cauza lipsei banilor, la bugetul local, care i-ar fi permis îndeplinirea promisiunilor din campania electorală. În plus, edilul din Rasova este supărat pe autorităţile centrale, care nu l-au ajutat financiar după furtunile şi inundaţiile din anul trecut. „În primă fază, o furtună violentă a distrus acoperişul şcolii generale din localitate. L-am reparat din fondurile bugetului local, cu promisiunea că ne vom recupera banii de la Guvern. Acest lucru nu s-a întâmplat. Apoi, la începutul verii, o viitură a măturat tot în cale. Zeci de străzi au fost distruse, iar patru familii au rămas fără un acoperiş deasupra capului, deoarece viiturile le-au pus la pământ locuinţele. La nivelul infrastructurii localităţii, inundaţiile au produs pagube în valoare de 1,3 milioane de lei. O gaură uriaşă pentru buzunarul Primăriei. Sincer, a fost imposibil să acoperim daunele. Nimeni nu ne-a ajutat. Nici măcar Guvernul, de la care aveam cele mai mari aşteptări. Însă, poate dacă eram din Galaţi, am fi primit despăgubiri”, a spus Mihalache Neamţu.

SUPĂRĂRI Pe de altă parte, primarul din Rasova a afirmat că mai este dezamăgit şi pentru faptul că toate guvernele care s-au perindat au ignorat proiectele administraţiilor publice locale. „Spre exemplu, în cazul nostru, am cheltuit o grămadă de bani pentru realizarea de studii de fezabilitate pentru diverse proiecte, dar acestea rămân în aer din cauza birocraţiei excesive la Bucureşti. În plus, în timp ce prin ministere sunt mii şi mii de angajaţi, primăriile au deficit de personal. Spre exemplu, noi, la Rasova, nu avem un şofer pentru maşina de transport elevi, iar copiii sunt nevoiţi să meargă pe jos la şcoală. În aceste condiţii, cum pot eu să le mai cer cetăţenilor să mă voteze? Pentru mine este mai scump obrazul decât ciolanul”, a subliniat primarul. În altă ordine de idei, Mihalache Neamţu a spus că despărţirea de locuitori a fost grea. „Anunţul că demisionez l-am făcut ieri (luni - n.r.), la petrecerea organizată cu ocazia Bobotezei. Mulţi oameni au rămas surprinşi că am luat această decizie. Dar sunt hotărât să nu mă întorc”, a spus Neamţu. El a adăugat că, cel mai probabil, atribuţiunile sale de primar le va prelua viceprimarul Dorel Alexandru. „Ar putea fi şi un viitor primar, mai ales că are experienţă. Eu îmi voi vedea în continuare de familie şi de afaceri. Voi pune pe primul plan familia, pentru că, sincer, am cam neglijat-o în cei zece ani în care am fost primar”, a spus Neamţu. El a adăugat că vor mai exista şi alţi edili care-i vor urma exemplul, pentru că „presiunea este foarte mare, iar oamenii sunt nemulţumiţi, în special pentru că sunt luaţi drept infractori de DNA şi ANI”.

PAŞI Referitor la această situaţie, prefectul Eugen Bola a spus că la Prefectură a ajuns demisia scrisă a primarului Mihalache Neamţu. „În primă fază, Consiliul Local trebuie să constate demisia primarului, după care se face un referat, care trebuie înaintat Prefecturii alături de demisia scrisă a primarului. Apoi, Prefectura este obligată să emită un ordin de vacantare a postului. Totodată, va fi emis şi un ordin prin care atribuţiile de primar vor fi preluate de viceprimarul Alexandru Dorel, iar atribuţiile viceprimarului vor fi delegate unui alt consilier local. Următorul pas este ca Guvernul să emită o Hotărâre prin care se stabileşte data alegerilor locale parţiale în comuna Rasova, care pot avea loc în cel mult 90 de zile de la vacantarea postului”, a spus Bola.