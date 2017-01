Demisie din motive de integritate profesională

MANEVRE PENTRU A CREŞTE TIRAJUL Ediţia europeană a publicaţiei ”The Wall Street Journal” (WSJ Europe) a anunţat demisia directorului Thomas Langhoff, invocând ”toleranţă zero pentru ceea ce ar părea o încălcare a normelor de etică profesională”. Thomas Langhoff a demisionat în urma unui acord încheiat între serviciul de distribuţie a ziarului şi firma de consultanţă olandeză Executive Learning Partnership (ELP), care putea să dea impresia că acoperirea actualităţii de către publicaţie putea fi influenţată de relaţiile comerciale între cele două, fără a se oferi mai multe detalii despre natura acestor relaţii comerciale.

Publicaţia britanică ”The Guardian”, care citează documente şi e-mail-uri pe care le-a obţinut de la mai multe surse, a titrat că Thomas Langhoff a fost forţat să demisioneze după ce a apelat la o escrocherie pentru a creşte tirajul ediţiei europene a publicaţiei ”The Wall Street Journal”, însă reprezentanţii săi au răspuns că aceste informaţii sunt pline de neadevăruri şi de interpretări răutăcioase şi că Thomas Langhoff a demisionat din cauza unei încălcări a integrităţii editoriale. Miercuri, presa a scris că ediţia europeană a prestigiosului ”The Wall Street Journal” a plătit mai multe companii europene pentru a cumpăra în secret mii de copii ale ziarului, la preţul de cinci cenţi bucata. Această acţiune a avut scopul de a creşte tirajul ziarului şi de a induce în eroare firmele de publictate. Parteneriatul între ELP şi WSJ Europe implica şi un contract prin care ziarul urma să publice articole pozitive despre activitatea ELP.

Tot ”The Guardian” a titrat că directorul executiv Les Hinton, un apropiat al luiRupert Murdoch, era la curent cu acest program de creştere falsă a tirajului, însă purtătorul de cuvânt al companiei a refuzat să comenteze această informaţie. Într-un articol publicat pe site-ul său, WSJ Europe scrie că, în urma unei anchete interne, s-a descoperit că Thomas Langhoff a făcut personal presiuni asupra a doi reporteri pentru a scrie articole favorabile despre ELP. Acordul dintre departamentul de distribuţie al ziarului şi compania olandeză, care între timp a expirat, nu a fost dezvăluit cititorilor, mai scrie WSJ Europe într-o notă la acest articol de pe site. ELP nu a comentat acest subiect.

UN SCANDAL GREU DE APLANAT Thomas Langhoff, care a fost numit director în ianuarie 2009, va fi înlocuit interimar de Kelly Leach, responsabil pentru strategie. ”The Wall Street Journal” aparţine grupului New Corporation, deţinut de magnatul media Rupert Murdoch. Într-un comunicat, WSJ Europe a indicat faptul că Thomas Langhoff, care lucrează pentru grupul media din 2003, a construit ”o echipă solidă şi lasă în urma lui un jurnal cu o bună imagine în Europa, cu iniţiative în pregătire”.

Compania lui Rupert Murdoch News Corporation şi filiala ei britanică News International sunt în mijlocul unui scandal privind interceptări telefonice ilegale, care a început în Marea Britanie, dar se pare că are ramificaţii şi în SUA. Potrivit poliţiei britanice, publicaţia ”The News of the World”, deţinută de grupul media, ar fi interceptat convorbirile a circa 4.000 de oameni, între care familiile unor adolescenţi asasinaţi. Aceste dezvăluiri au ridicat întreaga clasă politică din Marea Britanie împotriva lui Rupert Murdoch. Şi de această dată, publicaţia britanică ”The Guardian” a dezvăluit multe dintre dedesubturile acestui scandal. Închiderea publicaţiei ”The News of the World”, cu o istorie de 168 de ani, perioadă în care a reuşit să ajungă printre cele mai populare titluri din Marea Britanie, nu a pus capăt scandalului interceptărilor telefonice ilegale.