Demisii în lanţ la FC Farul

Deschisă de Marian Diaconescu, unul dintre finanţatorii clubului şi cel care a condus gruparea de pe litoral în acest sezon, seria demisiilor la FC Farul Constanţa a continuat ieri, când trei oameni care au îmbrăcat tricoul alb-albastru au decis să se retragă din funcţii. În cadrul unei conferinţe de presă, preşedintele Marcel Lică, vicepreşedintele Cristian Munteanu şi antrenorul secund Ion Barbu au anunţat că se despart de FC Farul. Primii doi au luat hotărârea după ce antrenorul principal Alin Artimon a fost readus pe banca tehnică de patronul Giani Nedelcu, dar şi din cauza situaţiei financiare precare a clubului.

„Dorim să tragem un ultim semnal de alarmă, pentru că nu ne poate fi indiferent ceea ce se întâmplă la echipă şi la Centrul de Copii şi Juniori. După meciul de sâmbătă, antrenorul Alin Artimon şi-a anunţat demisia şi a fost vehement în acest sens. Am crezut că va fi un şoc la echipă şi trebuie să fim de acord, dar patronul a fost de altă părere şi l-a determinat să continue. Următorul pas a fost să purtăm o discuţie cu patronul şi cu Marian Diaconescu şi, în semn de solidaritate cu cel din urmă, am decis să ne retragem. Eu am un contract cu clauze clare şi am nevoie de o despărţire de comun acord. Oricum, în cele 15 zile de preaviz voi rămâne la echipă pentru a preda situaţia, apoi ne vom strânge mâinile şi ne vom despărţi. Am spus în urmă cu trei runde că riscăm să retrogradăm, mulţi nu m-au crezut, dar au urmat tot atâtea eşecuri lamentabile. Din păcate, a rămas Artimon, dar pleacă trei farişti adevăraţi, care au îmbrăcat tricoul acestei echipe. FC Farul se află într-un mare pericol şi este pe cale să dispară”, a declarat Marcel Lică.

„Este un gest de curaj, de bărbăţie, o chestie nouă în fotbalul românesc, când se retrage întreaga conducere din cauza rezultatelor slabe. A contat şi plecarea lui Marian Diaconescu, pentru că am fost ca o echipă. Este un mare disconfort să te trezeşti în fiecare dimineaţă şi să vezi că eşti pe ultimul loc în liga secundă. Sper să se producă un şoc printre jucători”, a adăugat Cristi Munteanu.

PROIECT REFUZAT. O altă nemulţumire a oficialilor Farului o reprezintă refuzul patronului Giani Nedelcu de a pune în practică în această vară un proiect bazat pe aducerea unui antrenor constănţean, dar şi a unui nucleu de jucători constănţeni.

„Un mare regret este că nu am reuşit în vară să impunem aducerea de antrenori şi jucători constănţeni. Nu am avut susţinerea necesară, iar acest lucru a fost în detrimentul clubului”, a explicat Lică, adăugând că situaţia clubului este foarte delicată: „Poate să vină Mourinho sau Ferguson, dar dacă nu se schimbă nimic în privinţa mijloacelor de performanţă şi se continuă în condiţii de supravieţuire, nu se va întâmpla nimic. M-am transformat din preşedinte în administrator şi am încercat cu toţii să fim oameni buni la toate. Doar împreună cu autorităţile locale se poate face performanţă. Nedelcu şi Diaconescu au făcut eforturi, dar atât pot şi, chiar dacă jucătorii nu au de ce să se plângă, trebuie spus că nu există bani pentru performanţă. Dacă nu se întâmplă nimic, FC Farul merge spre desfiinţare şi se va stinge”.

AJUTOR DE LA VIITORUL. Oficialii Farului au dezvăluit şi culisele colaborării cu Viitorul Constanţa, care aduce sume importante în conturile grupării de pe litoral. „Împreună cu Cristi Munteanu şi cu Constantin Stamate, vicepreşedintele Viitorului, am dus o adevărată luptă să aducem Viitorul să joace aici şi abia am reuşit”, a spus Lică. „Contractul cu Hagi este ca apa în deşert pentru FC Farul, iar faptul că i-am convins că avem nevoie de această colaborare pe Nedelcu şi Diaconescu reprezintă o reuşită. Ştiu că mă vor înjura suporterii, dar Farul trăieşte, nu este ca Timişoara sau Craiova”, a adăugat Munteanu.

ION BARBU, FĂRĂ CONTRACT. Cea mai delicată situaţie este în dreptul fostului căpitan şi antrenor secund Ion Barbu, care a fost umilit de conducerea clubului. „Pentru mine este un moment trist. Am venit la Farul din iarna anului 1999, am trăit cele mai frumoase momente din cariera mea, iar acum mă confrunt cu cele mai neplăcute. Îmi pare nespus de rău, pentru că Farul este ca a doua familie pentru mine. Nu pot să cred că nu mai sunt dorit la echipă. În momentul venirii lui Alin Artimon la Constanţa am rupt contractul de principal şi am semnat altul de secund. În aceste zile am aflat însă că nu a fost înregistrat la federaţie. Am discutat cu patronul, dar nu mi-a dat nicio explicaţie. Voi rămâne alături de Farul, le mulţumesc suporterilor şi sper ca echipa să revină pe prima scenă a fotbalului românesc”, a spus Ion Barbu, cu lacrimi în ochi. Inexplicabil, secundul Farului a condus echipa în ultimele patru jocuri, perioadă în care Artimon a fost suspendat, şi a stat pe banca de rezerve, deşi nu avea contract. În aceste condiţii, Farul riscă o amendă consistentă.