Demiteri la FC Vaslui

Finanţatorul clubului FC Vaslui, Adrian Porumboiu, i-a demis pe preşedintele Consiliului de Administraţie, Octavian Apetrei, şi pe directorul executiv al grupării vasluiene, Ioan Danciu, din cauza modului în care au gestionat cazul Marius Croitoru. “Pot spune doar că au fost daţi afară, iar motivele nici nu mai contează. În locul lui Apetrei vom căuta un tînăr care să fie capabil să conducă un club de fotbal. Eu personal nu am timp să mă ocup de ceea ce se întîmplă la FC Vaslui pentru că am o grămadă de afaceri", a declarat Porumboiu. Octavian Apetrei făcea parte din structura de conducerea a clubului vasluian din 2002, iar din 2005 era preşedintele Consiliului de Administraţie. Ioan Danciu, fost arbitru internaţional, a fost numit director executiv în toamna acestui an. FC Vaslui riscă să-l piardă, în această iarnă, pe mijlocaşul Marius Croitoru, după ce Steaua a achitat clauza de reziliere a contractului jucătorului. Transferul lui Croitoru la Steaua a fost, săptămîna trecută, subiectul unei dispute între fostul finanţator de la FC Vaslui, Adrian Porumboiu, şi managerul general stelist Mihai Stoica. Cei doi s-au contrazis pe tema clauzei de reziliere a contractului dintre Croitoru şi clubul moldovean. Porumboiu susţine că în actul adiţional al contractului se specifică faptul că jucătorul poate pleca pentru “minimum 550.000 de euro”, iar Stoica spune că a văzut actele şi că suma este în dolari. De asemenea, Porumboiu a afirmat că Dinamo a oferit 800.000 de euro pentru Croitoru, astfel că nu este de ajuns ca Steaua să achite clauza de reziliere şi trebuie să negocieze cu FC Vaslui, deoarece nu este vorba de o sumă fixă, ci de una minimă. În replică, Mihai Stoica a susţinut că nu este nevoie de nicio negociere, fiind suficientă achitarea sumei menţionate. Impresarul Adrian Ilie a declarat, vineri, că FC Steaua a achitat 550.000 de dolari, reprezentînd clauza de reziliere a contractului dintre mijlocaşul Marius Croitoru şi FC Vaslui, iar jucătorul poate semna o înţelegere cu gruparea din Bulevardul Ghencea.