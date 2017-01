Democraţia din România ar avea alţi parametri fără Băsescu preşedinte

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că, din punctul de vedere al preşedintelui Traian Băsescu, alegerile parlamentare din 30 noiembrie sînt “absolut inutile”. Năstase este de părere că “o anume majoritate formată în urma votului universal ar trebui să determine o anumită candidatură şi o anumită configuraţie a Guvernului”. Întrebat dacă este de acord cu ideea şefului statului potrivit căreia preşedintele are opţiunea privind desemnarea premierului dacă niciun partid nu obţine majoritatea, liderul social-democrat a spus: “Cred că sînteţi de acord cu mine că, din punctul de vedere al lui Traian Băsescu, alegerile acestea sînt absolut inutile. Pentru că oricum va hotărî, aşa cum a făcut de altfel şi în 2004, pe cine să pună prim ministru fără să ţină seama de votul universal. De aceea poate că din punctul său de vedere problema nu era dacă să avem vot pe liste sau vot uninominal. Problema era să nu avem vot deloc şi el să poată hotărî periodic pe cine să pună prim ministru”. Năstase a spus că are informaţii potrivit cărora şeful statului “pregăteşte în perioada următoare clipurile negative şi are un contract cu DNA-ul, care îl va realiza pe perioada campaniei electorale. Deci eu cred că ar trebui să urmărim cu atenţie ceea ce se va întîmpla”. În opinia lui, în România ar trebui ca premierul să fie desemnat după modelul practicat în Bulgaria, unde legea prevede că partidul care obţine “cea mai mare minoritate sau procentul cel mai mare în alegeri” chiar dacă nu are peste 50% din voturi poate desemna primul ministru: “Noi am considerat probabil că bunul simţ este un complement firesc pentru litera Constituţiei. N-a fost aşa în 2004, iar acum Traian Băsescu ne spune că este consecvent cu acest lucru”. Mai mult, el s-a arătat convins că “viaţa democratică din România s-ar fi desfăşurat în alţi parametri dacă Traian Băsescu nu ar fi fost preşedinte al României în aceşti patru ani”.