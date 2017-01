Democraţii americani cer un plan pentru Irak înainte de alegeri

Mai mulţi senatori democraţi au cerut Casei Albe să prezinte Guvernului de la Bagdad, înaintea alegerilor parţiale legislative din 7 noiembrie, un program pentru preluarea de către forţele irakiene a unui rol mai important în asigurarea securităţii ţării. Senatorul Carl Levin, democratul cu cel mai înalt rang din Comisia pentru forţele armate, a declarat că proiectul de strategie pentru Irak care ar urma să-i fie prezentat preşedintelui Bush trebuie să includă şi un program de retragere a forţelor americane din Irak. Nemulţumirea alegătorilor faţă de războiul din Irak este unul dintre motivele pentru care republicanii riscă să piardă controlul atît asupra Camerei Reprezentanţilor, cît şi a Senatului.

Aflaţi în plină campanie înaintea alegerilor legislative parţiale, democraţii şi tot mai mulţi dintre republicani i-au cerut preşedintelui Bush o modificarea majoră a strategiei pentru Irak, din cauza intensificării violenţelor comise de insurgenţi şi a celor interconfesionale, care riscă să aducă ţara într-un război civil deschis. Cotidianul The New York Times afirmă că planul Casei Albe este elaborat de generalul George Casey şi de ambasadorul Zalmay Khalilzad, oficialii militar şi civil cu cel mai înalt rang din Irak, alături de reprezentanţi ai Pentagonului. Planul va include şi un plan cu termene clare pentru Guvernul irakian, inclusiv pentru dezarmarea miliţiilor şi extinderea rolului în asigurarea securităţii ţării. Acesta va fi transmis premierului Nuri Kamal al-Maliki înainte de începutul anului viitor şi va fi aplicat pe parcursul următorului an.

Întrebat săptămîna trecută dacă dacă schimbarea de strategie în Irak trebuie aplicată acum sau după alegeri, George W. Bush a declarat numai că adoptă o atitudine flexibilă în ceea ce priveşte modificarea politicii. Într-o emisiune la ABC, liderul de la Casa Albă nu a oferit niciun indiciu potrivit căruia ar fi dispus să accepte modificarea majoră de tactică solicitată de criticii săi, iar administraţia Bush consideră improbabilă o astfel de schimbare în viitorul apropiat. Opinia publică sancţionează dur politica americană în Irak. Circa 55% dintre americani îi susţin pe democraţi în demersurile lor de diminuare a influenţei americane în Irak. Numai în cursul zilei de ieri, 44 de persoane au fost victimele atacurilor insurgenţilor irakieni, în ciuda prezenţei coaliţiei internaţionale pe teritoriul ţării.