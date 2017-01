Democraţii vor alegeri europarlamentare pînă la iarnă

Preşedintele executiv al PD, Adriean Videanu, a solicitat, ieri, Guvernului să înceapă negocierile cu partidele pentru stabilirea datei alegerilor europarlamentare, democraţii propunînd organizarea acestui scrutin la sfîrşitul lunii octombrie - începutul lunii noiembrie. \"Cerem Guvernului să înceapă negocierile cu partidele politice în vederea stabilirii datei alegerilor pentru Parlamentul European\", a spus Adriean Videanu. El a spus că România este singurul stat membru UE ai cărui europarlamentari nu sînt aleşi prin vot. Liderul democrat a adăugat că Guvernul a amînat alegerile europene, susţinînd că cetăţenii nu sînt informaţi pe problematica europeană şi nu sînt preocupaţi de aceste subiecte importante. Videanu a mai spus că PD vrea ca acest scrutin să fie organizat în \"intervalul rezonabil\" de la sfîrşitul lunii octombrie şi începutul lunii noiembrie. Videanu a adăugat că \"sînt voci care spun că, inclusiv la Bruxelles, se încearcă amînarea alegerilor pentru PE odată cu alegerile locale de anul viitor\". El a acceptat ideea că populaţia nu este informată pe problemele europene şi a solicitat Guvernului să înceapă, alături de partidele politice, o campanie de informare a cetăţenilor pe aceste subiecte. \"Nu putem gîndi că avem un vot în cunoştinţă de cauză, atît timp cît cetăţenii nu vor avea posibilitatea, cel puţin prin instituţiile publice de mass-media, să putem să informăm populaţia\", a arătat preşedintele executiv al PD.

Şi conducerea PLD a anunţat, ieri, că este pregătit pentru parlamentarele europene, lista candidaţilor liberal-democraţi pentru alegerile europarlamentare urmînd să fie analizată de Coaliţia pentru un Parlament Curat şi va fi validată în şedinţa Delegaţiei Permanente a formaţiunii din data de 17 august. Liderul PLD, Theodor Stolojan, a declarat că lista cu cei 31 de candidaţi PLD, plus 10 rezerve, pentru alegerile europarlamentare, a fost transmisă, în cea mai mare parte, Coaliţiei pentru un Parlament Curat, care va verifica dacă persoanele înscrise pe această listă îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru a participa la scrutin. PLD a transmis săptămîna trecută, Coaliţiei pentru un Parlament Curat, lista candidaţilor, mai puţin patru ale căror dosare urmează să ajungă în perioada următoare la acest for al societăţii civile, a precizat Stolojan. \"Mai avem de trimis încă patru candidaţi, pentru că, între timp, de cînd am pregătit noi listele pentru Parlamentul European, înainte de luna mai, cînd au fost programate alegerile, unii au plecat în străinătate, iar alţii s-au răzgîndit\", a precizat liderul PLD.